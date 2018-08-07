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Bayram ikramiyesi, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta ödenecek.

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 14:40 | Son Güncelleme

Bayram ikramiyesi, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta ödenecek.


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