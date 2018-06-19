Bayram ikramiyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağışladı

MANİSA (AA) - Manisa'da yaşayan işçi emeklisi Mehmet Fikri Avcı, bin liralık bayram ikramiyesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına bağışladı.

PTT Şehzadeler Şubesi'nden bayram ikramiyesini çekerek Ziraat Bankası şubesine giden Avcı, parayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyası hesabına yatırdı.

Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağışı çevresindekilere örnek olmak amacıyla yaptığını belirterek, "Yaşadığımız bugünler yüz yıl önceki savaşın bir devamıdır. Bizim ülkemiz başkalarını ne ilgilendirir? Biz bize yaşıyoruz. Bu durumları görerek ben de elimden geldiği kadar, bayram ikramiyesi olarak verilen bin lirayı bağışladım. İnsanlarımızı, vatandaşlarımızı, çevremizi duyarlı olmaya davet etmek amaçlı yaptım." diye konuştu.

