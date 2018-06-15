Bayram iznine giderken trafik kazasında can verdi

Gümüşhane'den, Ramazan Bayramı tatili için memleketi Şırnak'a gitmek isteyen imam, kullandığı otomobilin dereye yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

İmam Mesut Düzgün'ün (22) kullandığı plakası belirlenemeyen otomobil, Yayladere köyü Gufangoz mevkisinde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki dereye yuvarlandı.

Kazada sürücü Mesut Düzgün, olay yerinde hayatını kaybetti.

Düzgün'ün cenazesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince deredeki araçtan çıkartılarak, Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şırnaklı olan Düzgün'ün imam olarak görev yaptığı Gümüşhane'den bayram izni dolayısıyla baba ocağına giderken, kaza yaptığı öğrenildi.

Düzgün'ün aracının plakasının da kaza sırasında araçtan düşerek, derede kaybolduğu belirtildi.

