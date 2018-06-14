Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Ramazan bayramı kutlu olsun. 2018 yılında Türkiye kritik bir seçim öncesinde bayram yapıyor. Kimileri tatile çıkarken kimileri akrabalarını ziyaret ediyor. Bu bayramda uzakta olanlara, gidecek durumda olmadıklarınıza güzel bayram mesajları ile onları düşündüğünüzü iletebilirsiniz. Uzun, resimli veya kısa bayram mesajları ile iyi dileklerinizi sevdiklerinizle, yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Bunun için sizlere çeşit çeşit Ramazan bayramı mesajları derledik...

KISA BAYRAM MESAJLARI

Ramazan bayramı mesajı lafı uzatmasın, tebriğinizi güzel ve öz bir şekilde iletmek istiyorsanız aşağıdaki kısa bayram mesajları içinden beğendiğinizi Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, SMS gibi kanallardan paylaşabilirsiniz.