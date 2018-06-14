Bayram mesajları 2018: Uzun, resimli kısa bayram mesajları (Ramazan bayramı)

Ramazan bayramı kutlu olsun. 2018 yılında Türkiye kritik bir seçim öncesinde bayram yapıyor. Kimileri tatile çıkarken kimileri akrabalarını ziyaret ediyor. Bu bayramda uzakta olanlara, gidecek durumda olmadıklarınıza güzel bayram mesajları ile onları düşündüğünüzü iletebilirsiniz. Uzun, resimli veya kısa bayram mesajları ile iyi dileklerinizi sevdiklerinizle, yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Bunun için sizlere çeşit çeşit Ramazan bayramı mesajları derledik...
Ramazan bayramı mesajı lafı uzatmasın, tebriğinizi güzel ve öz bir şekilde iletmek istiyorsanız aşağıdaki kısa bayram mesajları içinden beğendiğinizi Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, SMS gibi kanallardan paylaşabilirsiniz.
Kalplerde Sevgi Olsun Gözlerimiz ışık dolsun Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun
Bayramların en güzeli ve hayırlısını diliyorum size Ramazan Bayaramınız Mübarek Olsun.
Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…
En güzel Anıları birlikte ğaylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile mübarek Ramazan bayramınızı kutlarız.
Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!
Bu Ramazanda Birlikte Aynı Sofrada yer Almasakta Bayramda yanınızda Olacağız Mutlaka .. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.
Mübarek Ramazan Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar...
Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.
Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…
Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.
Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Bayramın kutlu olsun…
Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun!
Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi Bayramlar.
Bayramların En güzeli ve Hayırlısını Diliyorum Size Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.
Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…
Ramazan Bayramının ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz.
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.
Bu Ramazan bayramı sevdiklerinize ileteceğiniz bayram mesajı zengin ve dolu olsun isterseniz sizler için de uzun bayram mesajları derledik.
Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!
Dua Kapılarının Ağzına Kadar Açık, bela Ve Kötülüklerin Arındırıldığı Bu Güzel Günde Bayramınızı Tüm Sevdiklerinizle Birlikte Hayırlı ve Mutlu geçirmeniz Dileğiyle Mübarek Ramazan Bayramınızı Kutlarım.
Yürekten bir dua, tatlı bir tebessüm, sıcak bir mesaj, kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun, Ramazan Bayramınız mübarek olsun.
Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu melekleriniz avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin, bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin, ramazan bayramınız kutlu olsun.
Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.
Bir Ramazan Bayramı daha geldi. Bu bayramın öncelikle milletimize, İslam alemine ve de insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan diliyoruz. Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara..
Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramı Tüm insanlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramı’nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.
Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.
Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle. Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara.
Bayram mesajı kuru kuruya sırf metinden ibaret olmasın diyenler için resimli bayram mesajları derlemesi hazırladık.
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