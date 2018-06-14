Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Türkiye geneli il il bayram namazı vakitleri (Ramazan bayramı 2018)

Onbir ayın sultanı Ramazan ayının son günü olan Arife gününe geldik. Yarın bayram namazı ile 2018 Ramazan bayramı başlıyor. Bayram için hazırlıklar yapıldı, tatile çıkacak olanlar programlarını yaptılar. Bu akşam bayram namazı saati dikkate alınarak alarm kurulacak, saatler ayarlanacak. Peki bayram namazı saay kaçta kılınacak? Türkiye'nin doğusundan batısına bayram namazı saati değişiyor. İller için bayram namazı saati farklı oluyor. Aşağıdaki liste ile bulunduğunuz ilde Bayram namazı saat kaçta kılınacak öğrenebilirsiniz. Ayrıca unutmuş olabilecekler veya pekiştirmek isteyen ya da bilmeyenler için bayram namazı nasıl kılınır kılavuzu (video + metin) hazırladık. Ek olarak bayram namazı ile ilgili merak edilen konuları soru cevap olarak diyanetin vetfalarına göre açıkladık.
İl il bayram namazı saatleri diyanet tarafından açıklandı. 2018 Ramazan Bayramı namazı, 15 Haziran Cuma günü sabah bütün camilerde eda edilecek. Bayram namazı saat kaçta diye merak edenler için il il bayram namazı saatlerini diyanete göre haberimizde derledik. Haberimizdeki linke tıkladığınız zaman açılan sayfada il ve ilçe seçimi yapmanız yeterli olacak.
|ŞEHİR
|NAMAZ VAKTİ
|Adana
|06.02
|Adıyaman
|05.48
|Afyonkarahisar
|06.17
|Ağrı
|05.24
|Aksaray
|06.04
|Amasya
|05.50
|Ankara
|06.04
|Antalya
|06.21
|Ardahan
|05.22
|Artvin
|05.25
|Aydın
|06.30
|Balıkesir
|06.25
|Bartın
|06.02
|Batman
|05.36
|Bayburt
|05.34
|Bilecik
|06.15
|Bingöl
|05.36
|Bitlis
|05.31
|Bolu
|06.07
|Burdur
|06.20
|Bursa
|06.19
|Çanakkale
|06.30
|Çankırı
|05.59
|Çorum
|05.54
|Denizli
|06.25
|Diyarbakır
|05.40
|Düzce
|06.09
|Edirne
|06.25
|Elazığ
|05.42
|Erzincan
|05.38
|Erzurum
|05.31
|Eskişehir
|06.14
|Gaziantep
|05.53
|Giresun
|05.40
|Gümüşhane
|05.36
|Hakkari
|05.27
|Hatay
|06.00
|Iğdır
|05.20
|Isparta
|06.19
|İstanbul
|06.17
|İzmir
|06.31
|Kahramanmaraş
|05.54
|Karabük
|06.02
|Karaman
|06.10
|Kars
|05.22
|Kastamonu
|05.57
|Kayseri
|05.57
|Kilis
|05.55
|Kırıkkale
|06.02
|Kırklareli
|06.22
|Kırşehir
|06.01
|Kocaeli
|06.14
|Konya
|06.11
|Kütahya
|06.17
|Malatya
|05.46
|Manisa
|06.29
|Mardin
|05.39
|Mersin
|06.05
|Muğla
|06.29
|Muş
|05.33
|Nevşehir
|06.00
|Niğde
|06.02
|Ordu
|05.41
|Osmaniye
|05.58
|Rize
|05.31
|Sakarya
|06.12
|Samsun
|05.47
|Şanlıurfa
|05.47
|Siirt
|05.33
|Sinop
|05.49
|Şırnak
|05.32
|Sivas
|05.48
|Tekirdağ
|06.23
|Tokat
|05.48
|Trabzon
|05.34
|Tunceli
|05.40
|Uşak
|06.21
|Van
|05.26
|Yalova
|06.17
|Yozgat
|05.57
|Zonguldak
|06.05
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.
Ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir.
Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir.
Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.
BAYRAM NAMAZI HUTBESİNİ DİNLEMEK ŞART MI?
Bayram namazı hutbesi, Cuma namazı hutbesinden farklı olarak namaz kılındıktan sonra okunur. Bayram namazı hutbesi aynı zamanda sünnettir. Hanefîler’e göre, bayram namazının sıhhat şartları, hutbe dışında Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbe, Cuma namazında sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe Cuma namazında namazdan önce, bayramda ise namazdan sonra okunur. Diğer yandan Cuma namazının hükmü aynî farz olduğu halde, bayram namazının hükmü vaciptir.
BAYRAM NAMAZI FARZ MI VACİB Mİ?
Bayram namazı Hanefi mezhebine göre farz olmayıp vaciptir. İki Bayram namazı yani Ramazan ve Kurban Bayramı namazı cuma namazının kendisine farz olduğu her müslüman erkek üzerine vaciptir. Bayram Namazının vâcib olduğu, İmâm Ebû Hanîfe' (Rh.A.) den rivayet edilmiştir. Kabul edilen görüşte budur.
Bayram Namazının hutbesi vâcib değildir. Şu halde, hutbe Bayram Namazının şartlarından değil, sünnettir.Cuma namazında ise,hutve vaciptir.
Bayramın hutbesinin, Cumanın hutbesine muhalif olması, Cuma Namazının hutbesiz sahih olmadığından dolayıdır. Bayram Namazı ise böyle değildir. Yine ikisi arasındaki fark : Cuma'da hutbe namazdan Öncedir. Bayram hutbesi ise, namazdan sonradır.
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