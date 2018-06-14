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Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Türkiye geneli il il bayram namazı vakitleri (Ramazan bayramı 2018)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 10:30 | Son Güncelleme

2018 yılında Ramazan ayının sonuna geldik. 11 ayın sultanı Ramazan ayının bitimiyle bayram başlayacak. Bayramın başlangıcı bayram namazı ile olacak. Peki Türkiey'nin illerinde bayram namazı saati kaç? İl il bayram namazı vakitleri Diyanet işleri tarafından kaç olarak açıklandı. İşte bulunduğunuz ilin bayram namazı vakitleri ve unutanlar, pekiştirmek isteyenler ve bilmeyenler için bayram namazı nasıl kılınır kılavuzu...

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Türkiye geneli il il bayram namazı vakitleri (Ramazan bayramı 2018)

Onbir ayın sultanı Ramazan ayının son günü olan Arife gününe geldik. Yarın bayram namazı ile 2018 Ramazan bayramı başlıyor. Bayram için hazırlıklar yapıldı, tatile çıkacak olanlar programlarını yaptılar. Bu akşam bayram namazı saati dikkate alınarak alarm kurulacak, saatler ayarlanacak. Peki bayram namazı saay kaçta kılınacak? Türkiye'nin doğusundan batısına bayram namazı saati değişiyor. İller için bayram namazı saati farklı oluyor. Aşağıdaki liste ile bulunduğunuz ilde Bayram namazı saat kaçta kılınacak öğrenebilirsiniz. Ayrıca unutmuş olabilecekler veya pekiştirmek isteyen ya da bilmeyenler için bayram namazı nasıl kılınır kılavuzu (video + metin) hazırladık. Ek olarak bayram namazı ile ilgili merak edilen konuları soru cevap olarak diyanetin vetfalarına göre açıkladık.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2018

İl il bayram namazı saatleri diyanet tarafından açıklandı. 2018 Ramazan Bayramı namazı, 15 Haziran Cuma günü sabah bütün camilerde eda edilecek. Bayram namazı saat kaçta diye merak edenler için il il bayram namazı saatlerini diyanete göre haberimizde derledik. Haberimizdeki linke tıkladığınız zaman açılan sayfada il ve ilçe seçimi yapmanız yeterli olacak.

ŞEHİR NAMAZ VAKTİ
Adana 06.02
Adıyaman 05.48
Afyonkarahisar 06.17
Ağrı 05.24
Aksaray 06.04
Amasya 05.50
Ankara 06.04
Antalya 06.21
Ardahan 05.22
Artvin 05.25
Aydın 06.30
Balıkesir 06.25
Bartın 06.02
Batman 05.36
Bayburt 05.34
Bilecik 06.15
Bingöl 05.36
Bitlis 05.31
Bolu 06.07
Burdur 06.20
Bursa 06.19
Çanakkale 06.30
Çankırı 05.59
Çorum 05.54
Denizli 06.25
Diyarbakır 05.40
Düzce 06.09
Edirne 06.25
Elazığ 05.42
Erzincan 05.38
Erzurum 05.31
Eskişehir 06.14
Gaziantep 05.53
Giresun 05.40
Gümüşhane 05.36
Hakkari 05.27
Hatay 06.00
Iğdır 05.20
Isparta 06.19
İstanbul 06.17
İzmir 06.31
Kahramanmaraş 05.54
Karabük 06.02
Karaman 06.10
Kars 05.22
Kastamonu 05.57
Kayseri 05.57
Kilis 05.55
Kırıkkale 06.02
Kırklareli 06.22
Kırşehir 06.01
Kocaeli 06.14
Konya 06.11
Kütahya 06.17
Malatya 05.46
Manisa 06.29
Mardin 05.39
Mersin 06.05
Muğla 06.29
Muş 05.33
Nevşehir 06.00
Niğde 06.02
Ordu 05.41
Osmaniye 05.58
Rize 05.31
Sakarya 06.12
Samsun 05.47
Şanlıurfa 05.47
Siirt 05.33
Sinop 05.49
Şırnak 05.32
Sivas 05.48
Tekirdağ 06.23
Tokat 05.48
Trabzon 05.34
Tunceli 05.40
Uşak 06.21
Van 05.26
Yalova 06.17
Yozgat 05.57
Zonguldak 06.05

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.

Ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir.

Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir.

Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.

BAYRAM NAMAZI HUTBESİNİ DİNLEMEK ŞART MI?

Bayram namazı hutbesi, Cuma namazı hutbesinden farklı olarak namaz kılındıktan sonra okunur. Bayram namazı hutbesi aynı zamanda sünnettir. Hanefîler’e göre, bayram namazının sıhhat şartları, hutbe dışında Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbe, Cuma namazında sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe Cuma namazında namazdan önce, bayramda ise namazdan sonra okunur. Diğer yandan Cuma namazının hükmü aynî farz olduğu halde, bayram namazının hükmü vaciptir.

BAYRAM NAMAZI FARZ MI VACİB Mİ?

Bayram namazı Hanefi mezhebine göre farz olmayıp vaciptir. İki Bayram namazı yani Ramazan ve Kurban Bayramı namazı cuma namazının kendisine farz olduğu her müslüman erkek üzerine vaciptir. Bayram Namazının vâcib olduğu, İmâm Ebû Hanîfe' (Rh.A.) den rivayet edilmiştir. Kabul edilen görüşte budur.

Bayram Namazının hutbesi vâcib değildir. Şu halde, hutbe Bayram Namazının şartlarından değil, sünnettir.Cuma namazında ise,hutve vaciptir.

Bayramın hutbesinin, Cuma­nın hutbesine muhalif olması, Cuma Namazının hutbesiz sahih olmadı­ğından dolayıdır. Bayram Namazı ise böyle değildir. Yine ikisi arasında­ki fark : Cuma'da hutbe namazdan Öncedir. Bayram hutbesi ise, na­mazdan sonradır.

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