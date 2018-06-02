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Bayram öncesi bilet skandalı! Bu mesajları sakın açmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

Siber korsanların yeni taktiğine karşı milyonlarca vatandaş bayram öncesi uyarılıyor. Son dönemde Türk Hava Yolları'ndan gönderilmiş süsü vererek mail ortamında, sosyal medya ve Whatsapp üzerinden yaydıkları "ödül bilet kazandınız" şeklindeki mesajlarla internet kullanıcıların bilgilerinin çalınmak istendiği ortaya çıktı. "Oltalama" adı verilen yöntemle yapılan dolandırıcılığa karşı THY'de oltalama ile ilgi uyararak mesajın açılmadan hemen silinmesini istedi.

Bayram öncesi bilet skandalı! Bu mesajları sakın açmayın

THY'den gönderilmiş süsü verilen siber korsanların mail, sosyal medyada ve Whatsapp üzerinde yaydığı "Ödül bilet kazandınız." tuzağına dikkat. Habertürk Gazetesi muhabiri Gökhan Artan'ın haberine göre, "Herkese 2 bedava bilet veriyoruz. Lütfen gelecek soruları cevaplayın" şeklindeki mesajlar konusunda uyarı geldi. THY yaptığı bilgilendirme ile mesajın açılmadan hemen silinmesi uyarısında bulundu.

OLTALAMA UYARISI

THY'den yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda Türk Hava Yolları A.O. adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Bahsi geçen anketler oltalama(phishing) yöntemleri ile bilgi elde etmeye yönelik kötü amaçlı paylaşımlardır. Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarımızda yayınlanmadığı takdirde ilgili anket paylaşımylarına itibare edilmemesi önemle rica olunur" uyarısını yaptı.

OLTALAMA (PHISHING) NEDİR?

Dünyadaki hack olaylarının büyük bölümü sosyal mühendislikle gerçekleşir. Yani birisi sizi kandırarak bilgilerinizi alır ya da parolanızı tahmin edecek kadar bilgi toplar. Oltalama da, sizi başka bir şey oluyormuş gibi kandıran bir saldırı türüdür. En yaygın örneği, e-postayla yapılır ve bir kredi kartı ekstresi, Facebook parola yenileme mesajı gibi görünür. Sizden bilgilerinizi ister, şüphelenmeyip verirseniz, hesap bilgileriniz gider.

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