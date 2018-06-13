Bayram öncesi eylem hazırlığındaki DEAŞ üyesi yakalandı

Irak'ın Telafer kentinden yasa dışı yollarla Ankara'ya gelen ve Ramazan Bayramı öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyesi N.A.F, terörle mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Irak'ın Telafer kentinde faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ üyesi N.A.F'nin illegal yollarla yurda girdiği bilgisini alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Takibe alınan zanlının, başkentteki bazı önemli noktaların keşfi ve istihbaratını yaptığı ve Ramazan Bayramı öncesi kanlı bir eyleme hazırlandığı belirlendi.

Zanlının bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler terörist N.A.F'yi gözaltına aldı ve keşif notları ve çeşitli dokümanlara da el koydu.

Operasyonun sürdürüldüğü ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

