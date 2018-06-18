HABER

Bayram tatilcilerinin dönüşü gece saatlerinde de TEM’i kilitledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 00:21 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nın son gününde evlerine dönen tatilciler nedeniyle birçok şehirde trafikte yoğunluk yaşandı. İstanbul'a dönmeye başlayan tatilciler nedeniyle Kocaeli TEM geçişinde yoğunluk gece saatlerinde de devam etti.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle araçlarıyla memleketlerine ve tatile giden tatilcilerin TEM otoyolunda sabah saatlerinden itibaren uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. 3 günlük tatilin son gününde araçlarıyla İstanbul yönüne dönüşe geçen tatilciler nedeniyle sabah saatlerinde uzun kuyrukların oluştuğu Kocaeli TEM geçişinde gece saatlerinde de yoğunluk devam etti.

Trafik durma noktasına gelirken, polis ekipleri geçişleri rahatlatmak için başlattığı çalışmalarını sürdürdü.

Yoğunluk sebebi ile meydana gelen kazalara anında müdahale eden ekipler, vatandaşların yolda daha rahat ilerleyebilmesi için her 5 kilometrede bir nöbette bekliyor.

Öte yandan, trafiğin gecenin ilerleyen saatlerinde rahatlaması bekleniyor.

(İHA)

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?
Kocaeli'de yollarda bayram dönüşü yoğunluğu (2)Kocaeli'de yollarda bayram dönüşü yoğunluğu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı bayram tatili trafik Tatilci

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

AK Parti'nin İstanbul Yenikapı'daki mitingi başladı! Başbakan Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için takas formülü!

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için takas formülü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT'ye çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı?

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Van Merkez'de 3,4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Karaman-Mut Karayolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, çok sayıda yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.