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Bayram tatilinde acı kaza bilançosu : 39 ölü, 156 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 18:56 | Son Güncelleme

CAN KAYSINDA YÜZDE 15 AZALMA Ramazan Bayramı tatilinde arife ve bayramın birinci günlerinde trafik kazalarına bağlı can kayıplarında son 14 yılın ortalamasına göre yüzde 15,  geçen yıla göre ise yüzde 13’lük bir azalma yaşandı.

CAN KAYSINDA YÜZDE 15 AZALMA
Ramazan Bayramı tatilinde arife ve bayramın birinci günlerinde trafik kazalarına bağlı can kayıplarında son 14 yılın ortalamasına göre yüzde 15, geçen yıla göre ise yüzde 13’lük bir azalma yaşandı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yıl artan araç sayısı ve trafik yüküne rağmen alınan trafik tedbirleri sonuç verdi. Arife ve bayramın birinci günlerinde bayram tatilinde son 14 yıl ortalamasına göre yüzde 15 , 2017 yılına göre ise yüzde 13’lük bir azalma meydana geldi.
KARA NOKTALARDA ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI MEYDANA GELMEDİ
İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak için, başta otobüs kazaları ve kaza kara noktalarında yaşanan can kayıplarını önlemek için güvenlik trafik tedbirlerini artırdı. Karayolu trafik akışını sağlamak amacıyla 13-18 Haziran 2018 tarihlerinde 6 gün süreyle sahada yaklaşık 70 bin trafik personeli, otobüslerde yolcu olarak denetim yapmak için 237 personel ve alınan tedbirler gözden geçirmek ve denetlemek amacıyla 32 polis başmüfettişini 24 saat esasına göre görevlendirdi. Alınan bu önlemler sayesinde 20 kaza kara noktasında şu ana kadar ölümlü trafik kazası meydana gelmedi. Can kayıplarına neden olan trafik kazaları incelediğinde ise vatandaşların hız kurallarına, takip mesafasine, yağışlı yol şartlarına uymamalarının, yol kenarlarına ve tesis girişlerine hatalı park ve/veya duraklama yapmalarının, yorgun ve dikkatsiz araç kullanmalarının, yol koşullarına uygun lastik kullanmamalarının, yaya geçiş önceliklerine dikkat etmemelerinin neden olduğu tespit edildi.
Ayrıca kazalarda can kaybının olmasında veya artmasında en önemli etmenin emniyet kemeri kullanılmamasından kaynaklandığı görüldüğü belirtilerek, "Pazar gününe kadar bayram dönüşü yaşanacağı için, vatandaşların bayram sevincinin kesintiye uğramaması ve can kayıplarının yaşanmaması için tüm vatandaşların başta hız, takip mesafesi, yorgun ve dikkatsiz araç kullanmamak olmak üzere tüm trafik kurallarına uymalarını, araca (otobüsler dahil) bindikleri andan itibaren muhakkak emniyet kemerlerini takmaları konusunda dikkat etmeleri önem arzetmektedir" denildi.

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