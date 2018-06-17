HABER

Bayram tatilinden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 01:50 | Son Güncelleme

Konya'da bayram tatilinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Ali Gökay Çalışan'ın kullandığı 06 AF 0011 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 45'inci kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada otomobilde bulunan sürücünün eşi Nazlı (38), çocukları Esin Yağmur (12) ve Ece Meyra Çalışan (3) ile akrabası olduğu öğrenilen Muammer Eraslan yaralandı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ali Gökay Çalışan'ın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Nazlı Çalışan, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Ambulanslarla Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Nazlı Çalışan'ın cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemeleri sonrası otopsi için morga kaldırıldı.

Ankara'da yaşayan ailenin bayram tatili nedeniyle Antalya'ya gittiği, kazanın tatil dönüşü yaşandığı öğrenildi.

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
4 yaşındaki çocuk selde kayboldu/Ek fotoğraf4 yaşındaki çocuk selde kayboldu/Ek fotoğraf
Sahte belgeyle iftira atan İzzet Aşkar gözaltına alındı!Sahte belgeyle iftira atan İzzet Aşkar gözaltına alındı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya otomobil Tatil trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV canlı yayınında açıkladı: Yok edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal 7 ve Ülke TV canlı yayınında açıkladı: Yok edeceğiz

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da trafik kazası: İYİ Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Hasan Oğul da yaralandı

Şanlıurfa'da trafik kazası: İYİ Parti Şanlıurfa milletvekili adayı Hasan Oğul da yaralandı

Sahte belgeyle iftira atan İzzet Aşkar gözaltına alındı!

Sahte belgeyle iftira atan İzzet Aşkar gözaltına alındı!

Başbakan Binali Yıldırım katıldığı programda 'Haydar Haydar' türküsünü söyledi

Başbakan Binali Yıldırım katıldığı programda 'Haydar Haydar' türküsünü söyledi

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.