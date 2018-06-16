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Yollar kana bulandı! Bayram tatilinin ilk iki gün bilançosu: 32 ölü, 258 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 06:21 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatilinin başladığı arife gününden bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında korkunç bir bilanço ortaya çıktı. Alınan tüm önlemlere ve yapılan bütün uyarılara rağmen trafik kazalarının önüne geçilemedi.

Yollar kana bulandı! Bayram tatilinin ilk iki gün bilançosu: 32 ölü, 258 yaralı

Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında çok sayıda kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. Alınan tüm önlem ve yapılan tüm uyarılara rağmen trafik kazalarının önüne geçilemedi.

KORKUNÇ BİLANÇO

Ramazan Bayramı'nın ilk günü yaşanan trafik kazalarında 21 kişi hayatını kaybederken 188 kişi de yaralandı. Bayram tatilinin başladığı arife gününden bu yana ise ortaya çıkan bilanço korkunç.
Bayram tatilinin başladığı günden 16 Haziran saat 05:00 itibariyle meydana gelen trafik kazalarında ise 32 kişi hayatını kaybetti, 258 kişi de yaralandı.


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