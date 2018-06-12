Bayram yolculukları başladı

BALIKESİR (AA) - Yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul'dan Ege ile Edremit Körfezi yönüne giden ve Bandırma Feribot İskelesi'ni kullanan tatilciler, ilçe merkezinde yoğunluğa yol açtı.
Bandırma Feribot İskelesi'nde feribottan inen tatilcilerin kullandığı araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ise vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için 13-17 Haziran arasında karşılıklı 44 sefer yapılacağını duyurdu.
Yapılacak seferlerde günlük bin 400 araç ve 6 bin 500 yolcu taşınmasının beklendiği bildirildi.
Öte yandan Balıkesir'i İzmir, İstanbul ve Edremit Körfezi'ne bağlayan karayollarında da yoğunluk yaşanırken trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
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