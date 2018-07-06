HABER

Bayram ziyaretine giden 22 bin 700 Suriyeli döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 11:53 | Son Güncelleme

Kilis Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.  Kilis Valiliği'nin izniyle Ramazan Bayramı için 18 Mayıs ile 13 Haziran tarihleri arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.

Bayram ziyaretine giden 22 bin 700 Suriyeli döndü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-Kilis Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.
Kilis Valiliği'nin izniyle Ramazan Bayramı için 18 Mayıs ile 13 Haziran tarihleri arasında ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılıp eşyaları arandıktan sonra Türkiye'ye alındı. Şu ana kadar 22 bin 700 Suriyelinin geri döndüğü öğrenilirken, bayram için ülkesine gidenlerin tamamının 31 Temmuz'a kadar Türkiye'ye geleceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Bayram ziyaretine giden 22 bin 700 Suriyeli döndüBayram ziyaretine giden 22 bin 700 Suriyeli döndüBayram ziyaretine giden 22 bin 700 Suriyeli döndüBayram ziyaretine giden 22 bin 700 Suriyeli döndü

PARTNERKardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...Kardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...
Pozantı Belediye Başkanı Çay, göreve başladıPozantı Belediye Başkanı Çay, göreve başladı
Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladıLeyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Son KHK ile 10 binden fazla kişi ihraç edilecek iddiası!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İğrençliğin böylesi! Avukata kadın iç çamaşırı giydirip, o görüntülerle şantaj yaptılar

İğrençliğin böylesi! Avukata kadın iç çamaşırı giydirip, o görüntülerle şantaj yaptılar

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Son dakika! TEM Büyükçekmece mevkiinde kaza! Trafik durma noktasında

Son dakika! TEM Büyükçekmece mevkiinde kaza! Trafik durma noktasında

CHP'li vekil Mehmet Göker'e büyük şok!

CHP'li vekil Mehmet Göker'e büyük şok!

Son dakika! Sarayburnu'nda 4 askerin şehit olduğu feci olayda flaş gelişme

Son dakika! Sarayburnu'nda 4 askerin şehit olduğu feci olayda flaş gelişme

Herkes bunu merak ediyordu! Muharrem İnce'nin kulağına neler söylediğini açıkladı

Herkes bunu merak ediyordu! Muharrem İnce'nin kulağına neler söylediğini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.