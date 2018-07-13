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Bayram ziyaretine giden 37 bini aşkın Suriyeli döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 11:44 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeli 52 bin 114 sığınmacıdan 37 bini aşkını, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyeli 52 bin 114 sığınmacıdan 37 bini aşkını, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü. Kilis Valiliği'nin izniyle Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılıp yanlarında getirdikleri çanta ve eşyaları arandıktan sonra Türkiye'ye alındı. Şu ana kadar 37 bini aşkın kişinin döndüğü belirtildi. Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin 31 Temmuz'a kadar dönebileceği bildirildi.

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