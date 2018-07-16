Bayram ziyaretine giden 40 bini aşkın Suriyeli döndü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Kilis Valiliği'nin izniyle Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşü sürüyor. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapıldıktan sonra Türkiye'ye alındı. Şu ana kadar 40 bini aşkın kişinin döndüğü öğrenilirken, bayram için ülkesine giden Suriyelilerin tamamının 31 Temmuz'a kadar dönmesi gerekiyor.
CHP'de kurultay için imza süreci başladı
Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı
Nihal Olçok'tan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a: O gülme hakkına sahipse, ben de söz söyleme hakkına sahibim!
Trump bombayı patlattı: Yine adayım!
Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'
Dışişleri o haberi yalanladı: Abartılı
Cezaevindeki ziyaretinde 'Lezbiyen misiniz dokunuyorsunuz' demişti: Çıplak aramaya itiraza beraat
İngiltere şokta! Sapık bakan ifşa oldu
Instagram yıldızı olmak için okulu bıraktı
Malatya'da eşini fuhşa zorlayan Suriyeli tutuklandı!
BİM de Xiaomi Mi Band 2 satıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum