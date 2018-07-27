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Bayram ziyaretine giden 48 bin Suriyeli döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 11:01 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin 48 bini, Türkiye'ye döndü.

Bayram ziyaretine giden 48 bin Suriyeli döndü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin 48 bini, Türkiye'ye döndü.
Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılıp yanlarında getirdikleri çanta ve eşyaları arandıktan sonra Türkiye'ye alınan Suriyelilerden şu ana kadar 48 bininin döndüğü belirtildi. Bayram ziyaretine ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşü için son tarihin 31 Temmuz olduğu belirtildi.

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Bayram ziyaretine giden 48 bin Suriyeli döndüBayram ziyaretine giden 48 bin Suriyeli döndüBayram ziyaretine giden 48 bin Suriyeli döndüBayram ziyaretine giden 48 bin Suriyeli döndü

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