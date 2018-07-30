Bayram ziyaretine giden 49 bin Suriyeli döndü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren 52 bin Suriyelinin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.

Kilis Valiliği'nin izniyle Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılarak Türkiye'ye alındı. Şu ana kadar 49 bin civarında Suriyelinin geri döndüğü öğrenilirken, bayram için ülkesine giden Suriyelilerin tamamının yarın mesai bitimine kadar Türkiye'ye giriş yapması gerekiyor.

