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Bayram ziyaretine giden Suriyelilerden 3 bini dönmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 19:47 | Son Güncelleme

KİLİS'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için giden Suriyelilerden 3 bin 190'ı Türkiye'ye dönmedi.

Bayram ziyaretine giden Suriyelilerden 3 bini dönmedi

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için giden Suriyelilerden 3 bin 190'ı Türkiye'ye dönmedi.
Kilis Valiliği'nin izniyle 18 Mayıs- 13 Haziran tarihleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 52 bin 114 sığınmacı Suriye'ye geçti. 31 Temmuz'a kadar süre verilen Suriyelilerden 48 bin 924'ü Türkiye'ye döndü. Ülkesine giden Suriyeli 3 bin 190'ı ise dönmedi. Verilen sürede dönmeyen Suriyelilerin yurda alınmayacağı belirtildi.

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Bayram ziyaretine giden Suriyelilerden 3 bini dönmediBayram ziyaretine giden Suriyelilerden 3 bini dönmediBayram ziyaretine giden Suriyelilerden 3 bini dönmedi

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