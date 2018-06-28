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Bayram ziyaretine giden Suriyelilerin dönüşü sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 12:09 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Türkiye'ye dönüşü devam ediyor.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Türkiye'ye dönüşü devam ediyor.

Kilis Valiliği'nin izniyle bayramı yakınlarının yanında geçirmek üzere Suriye'ye giden sığınmacıların dönüşleri sürüyor. Suriye'de yakınlarıyla vedalaşan sığınmacılar, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na geldi. Beraberinde getirdiği eşyaları aranan Suriyeliler, dönüş işlemleri yapıldıktan sonra Türkiye'ye giriş yaptı. Bayram ziyareti için ülkesine giden 52 bin 114 Suriyelinin 31 Temmuz'a kadar Türkiye'ye dönüşü devam edecek.

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