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Bayrama giden 46 bin Suriyeli döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 10:57 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.

Bayrama giden 46 bin Suriyeli döndü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.
Kilis Valiliği'nin izniyle Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılarak Türkiye'ye alınırken, şu ana kadar yurda dönenlerin sayısının 46 bini bulduğu öğrenildi. Bayram tatili için ülkesine giden 52 bin Suriyelinin tamamının 31 Temmuz'a kadar Türkiye'ye dönmesi gerekiyor.
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Bayrama giden 46 bin Suriyeli döndüBayrama giden 46 bin Suriyeli döndüBayrama giden 46 bin Suriyeli döndüBayrama giden 46 bin Suriyeli döndü

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