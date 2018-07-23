Bayrama giden 46 bin Suriyeli döndü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye dönüşleri sürüyor.
Kilis Valiliği'nin izniyle Ramazan Bayramı için ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyelinin Türkiye'ye dönüşleri sürüyor. Ülkelerinden dönen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapılarak Türkiye'ye alınırken, şu ana kadar yurda dönenlerin sayısının 46 bini bulduğu öğrenildi. Bayram tatili için ülkesine giden 52 bin Suriyelinin tamamının 31 Temmuz'a kadar Türkiye'ye dönmesi gerekiyor.
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