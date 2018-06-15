"Bayramda eliniz telefona değil, kapı ziline uzansın"

İSTANBUL (AA) - Yeşilay, Ramazan Bayramı'nda birlikteliği vurgulamak, teknolojiden uzak kutlamaları hatırlatmak amacıyla "Sevdiklerinizin bayramda duymak istediği en güzel ses kapı sesidir" sloganlı reklam filmi yayımladı.

Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, reklam filmi ile gelenekler yaşatılmaya devam ediyor.

Bağımlılıktan uzak nesillerin yetişmesi için 98 yıldır faaliyet gösteren Yeşilay, Ramazan Bayramı'nda insanları sevdikleriyle bir araya gelmeyi teşvik eden, bayramların telefonlar yerine bir arada kutlanmasına duyulan özlemi hatırlatan bir reklam filmi ile insanların karşısına çıktı.

Oğuz Haksever'in seslendirdiği reklam filminde, ebeveynlerin ya da yaşlıların bayramlarını teknoloji aracılığıyla değil, bir arada kutlamanın önemine dikkat çekildi.

Yeşilay'ın bayram filminde, bayramın ilk sabahı çocuklarının yollarını gözleyen yaşlı bir çiftin çocuklarının sürpriz ziyaretiyle değişen duyguları anlatılıyor.

