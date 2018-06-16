Bayramda evsiz kaldılar

Bolu'nun Karacasu beldesinde çıkan ve 3 ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle 14 kişi bayramda evsiz kalmanın üzüntüsünü yaşıyor.
Karacasu beldesi Fatih Mahallesi Sakarya Sokağı'nda gece saatlerinde meydana gelen yangının ardından aileler evlerinden zarar görmeyen eşyalarını çıkarttı.
Bolu Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri yangınla ilgili incelemelerini sürdürürken AFAD ekipler de ilk etapta evleri yanan ailelerin barınma ve acil ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattı.
Yangının çıktığı esnada yaylada olduğunu ifade eden Mehmet Kocasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangının odunluktan çıktığını duyduk. Her şeyimiz, umutlarımız yandı. Takdiri ilahi böyleymiş. Allah beterinden saklasın. Can kaybının olmadığına seviniyoruz. Evde 6 kişi yaşıyordu. Diğer evlerde yaşayanlar da benim biraderlerim ve aileleriydi." dedi.
Köylülerden İlhami Üremiş de evin çatısından çıkan alevleri gördükten sonra yangını gördüklerini anlatarak, yangını gördükten sonra hemen itfaiyeye haber verdiklerini, ilk etapta çatıda alev olduğunu, daha sonra yangının bir anda büyüdüğünü belirtti.
Yangın esnasında evde bir kişinin olduğunu fark ettiğini kaydeden Üremiş, "Hemen evin önüne geldim ve yere battaniye açtık. Komşularımla birlikte açtığımız battaniyeye atlayarak kurtuldu. Daha sonra itfaiye gelerek yangına müdahale etti. Evler tamamen yandı." dedi.
Gece saatlerinde Mehmet Kocasoy'a ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede odunluğun bitişiğinde bulunan samanlığa ardından da Ali ve Mithat Kocasoy'un evlerine sıçramıştı. Olayda 2 katlı 3 ev, 1 samanlık ve 1 odunluk yanmıştı.
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