HABER

Bayramda evsiz kaldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 13:15 | Son Güncelleme

Bolu'da çıkan ve 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangında 14 kişi bayramda evsiz kaldı - Evi yanan Mehmet Kocasoy: - "Her şeyimiz, umutlarımız yandı. Takdiri ilahi böyleymiş. Allah beterinden saklasın. Can kaybının olmadığına seviniyoruz"

Bolu'nun Karacasu beldesinde çıkan ve 3 ahşap evin kullanılamaz hale geldiği yangın nedeniyle 14 kişi bayramda evsiz kalmanın üzüntüsünü yaşıyor.

Karacasu beldesi Fatih Mahallesi Sakarya Sokağı'nda gece saatlerinde meydana gelen yangının ardından aileler evlerinden zarar görmeyen eşyalarını çıkarttı.

Bolu Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri yangınla ilgili incelemelerini sürdürürken AFAD ekipler de ilk etapta evleri yanan ailelerin barınma ve acil ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattı.

Yangının çıktığı esnada yaylada olduğunu ifade eden Mehmet Kocasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangının odunluktan çıktığını duyduk. Her şeyimiz, umutlarımız yandı. Takdiri ilahi böyleymiş. Allah beterinden saklasın. Can kaybının olmadığına seviniyoruz. Evde 6 kişi yaşıyordu. Diğer evlerde yaşayanlar da benim biraderlerim ve aileleriydi." dedi.

Köylülerden İlhami Üremiş de evin çatısından çıkan alevleri gördükten sonra yangını gördüklerini anlatarak, yangını gördükten sonra hemen itfaiyeye haber verdiklerini, ilk etapta çatıda alev olduğunu, daha sonra yangının bir anda büyüdüğünü belirtti.

Yangın esnasında evde bir kişinin olduğunu fark ettiğini kaydeden Üremiş, "Hemen evin önüne geldim ve yere battaniye açtık. Komşularımla birlikte açtığımız battaniyeye atlayarak kurtuldu. Daha sonra itfaiye gelerek yangına müdahale etti. Evler tamamen yandı." dedi.

Gece saatlerinde Mehmet Kocasoy'a ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede odunluğun bitişiğinde bulunan samanlığa ardından da Ali ve Mithat Kocasoy'un evlerine sıçramıştı. Olayda 2 katlı 3 ev, 1 samanlık ve 1 odunluk yanmıştı.

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
Antalya'da fırtına ve dolu tarım alanlarını vurduAntalya'da fırtına ve dolu tarım alanlarını vurdu
Brezilyalı model Bodrum'da hem iş yaptı hem tatilBrezilyalı model Bodrum'da hem iş yaptı hem tatil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu yangın

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kalıcı bedelli askerlik açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lunaparkta balerin faciası!

Lunaparkta balerin faciası!

Hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası geliyor!

Hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası geliyor!

Turistleri taşıyan midibüs, traktörle çarpıştı

Turistleri taşıyan midibüs, traktörle çarpıştı

Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu

Şırnak'ta çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit oldu

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Suruç saldırısıyla ilgili 19 kişi gözaltında!

Suruç saldırısıyla ilgili 19 kişi gözaltında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.