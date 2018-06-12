Bayramda hava nasıl olacak? İstanbullular dikkat!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'den Ramazan Bayramı için hava durumu tahmini geldi.
"2. VE 3. GÜN YAĞMUR VAR"
Prof. Şen, "Bayramın 2., 3. günü yağmur var. Sıcaklıklar ortalamaların 2-3 c üzerinde. Akdeniz Bölgesi, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yağış var. 3. günü İstanbul'da da yağış var. Arife ve 1. gün de batıda yağış yok" mesajını paylaştı.
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