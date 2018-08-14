Bayramda nüfusunun onlarca katı turisti ağırlayacak

SELİM BOSTANCI - Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve sahilleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesinde Kurban Bayramı öncesi otel ve pansiyonların tamamı doldu.

Cenevizliler döneminde yapılan kalesi ile el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da, bayram için otel ve pansiyonlardaki odaların doluluk yüzde 100'e ulaştı.

Merkez nüfusu 6 bin civarında olan ilçeye bayram tatili süresince günübirlikçiler ve konaklayanlarla yaklaşık 400-500 bin turistin gelmesi bekleniyor.

Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Karadeniz'in Antalyası" olarak anılan ilçenin bayram tatillerinde özellikle Ankara ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Ankara ve İstanbul'a yakınlığı ile büyükşehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra'nın 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının rezervasyonunun dolduğunu belirten Timur, şöyle devam etti: