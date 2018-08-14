Bayramda nüfusunun onlarca katı turisti ağırlayacak

SELİM BOSTANCI - Tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve sahilleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesinde Kurban Bayramı öncesi otel ve pansiyonların tamamı doldu.
Cenevizliler döneminde yapılan kalesi ile el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da, bayram için otel ve pansiyonlardaki odaların doluluk yüzde 100'e ulaştı.
Merkez nüfusu 6 bin civarında olan ilçeye bayram tatili süresince günübirlikçiler ve konaklayanlarla yaklaşık 400-500 bin turistin gelmesi bekleniyor.
Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Karadeniz'in Antalyası" olarak anılan ilçenin bayram tatillerinde özellikle Ankara ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçi ağırladığını söyledi.
Ankara ve İstanbul'a yakınlığı ile büyükşehirlerdeki insanların tercihi olan Amasra'nın 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının rezervasyonunun dolduğunu belirten Timur, şöyle devam etti:
"Kurban Bayramı için 3 bin yatak kapasiteli Amasra'da otel, motel ve tüm konaklama yerleri, bir hafta önceden rezervasyonlarla doldu. Bayram süresince yer bulmak neredeyse imkansız. İlçemiz çok yoğun bir misafir akınına uğruyor. Özellikle rezervasyon yaptırmadan gelecek misafirlerin bu doluluk oranını göz önünde bulundurmalarını ve tedbirli olmalarını istiyoruz. Amasra, sadece deniz, kum, güneş turizmiyle değil, doğası, doğal yaşamı, insanların köy ürünleriyle buluşabildiği yer olması nedeniyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor."
- "400-500 bin turistin geleceğini umuyoruz"
2009'da yılda 100 bin civarında turist ağırlayan ilçenin son yıllarda bu sayıyı katladığını ve her geçen yıl da arttıracağını anlatan Timur, "Bayram tatili süresince 6 bin nüfuslu ilçemize en az 400-500 bin turistin geleceğini umuyoruz. Belediye olarak tatilcilerin sorunsuz bayram ve tatil geçirebilmeleri için gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Bunun yanında misafirlerimizden de çevreye karşı biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da bayram için ilçeye aşırı talep olduğunu aktararak, otel ve pansiyonların günler öncesinden dolması nedeniyle konaklama talebine cevap veremediklerini söyledi.
Rahip Brunson'la ilgili son dakika gelişmesi! Avukatı başvurdu
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu AK Parti'nin o planını açıkladı ve 'Allah rızası için yapmayın' dedi
Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız
Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı
İran yeni nesil 'Fateh Mobin' kısa menzilli balistik füzesini tanıttı
Ali Türkşen'den Hayati Arkaz'a tepki: Kabullenemiyorum!
Bir anne bunu nasıl yapar!
Yine sınır tanımadı! Ünlü oyuncu sahile elbiseyle inince...
Ünlü model şaşkına çevirdi! Muhabirlerin kendisini görüntülediğini fark edince...
Binlerce öğrenciye müjde! Belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum