HABER

Bayramı "ekmek parası" peşinde geçiriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 17:23 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı dolayısıyla yurt genelinde vatandaşlar tatil yaparken, seyyar satıcılar ve bazı işçiler ekmek paralarını kazanmak için mesailerine devam ediyor - Su satıcısı Mehmet Faytoncu: - "Bizim tatilimiz yok, bayramlarda çalışıyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla yurt genelinde vatandaşlar tatil yaparken, seyyar satıcılar ve bazı işçiler, bayramı çalışarak geçiriyor.

Tekirdağ'da yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Faytoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada su satıcılığı yaparak geçimini sağladığını söyledi.

Faytoncu, ekmek parası kazanmak için her gün evinden çıkarak sahil dolgu alanına gittiğini anlattı.

Günde 30 lira kazandığını aktaran Faytoncu, "Ekmek parası için çalışmak zorundayım. 30 lira günlük gelirim ama 15 lirası da sermayeye gidiyor. Allah'a çok şükür yine de. Bizim tatilimiz yok, bayramlarda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Allah kimseye muhtaç etmesin"

Çekirdek satan 65 yaşındaki Muhterem Baş da 15 yaşından beri bu şekilde geçimini sağladığını belirtti.

Baş, 2 çocuğuna ekmek götürmek zorunda olduğunu dile getiren Baş, "Bu işi 50 yıldır yapıyorum. Çekirdeğin bardağını bir liradan satıyorum. İlk satmaya başladığımda çekirdeğin bardağı 10 kuruştu. Yani yıllarımızı verdik bu işe. Ben iki ekmek alıyorum ya o yeter bana. Allah kimseye muhtaç etmesin." diye konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 19 yaşındaki Ozan Fidan ise bayramda da vatandaşlara hizmet verdiklerini kaydetti.

İşe yeni girdiğini anlatan Fidan, "Büyükşehir Belediyesi olarak bayramda da hizmet vermekteyiz. Bugün mesaideyim. Herkese iyi bayramlar diliyorum." dedi.

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!
Tatlıca Şelaleleri'ne bayramda yoğun ilgiTatlıca Şelaleleri'ne bayramda yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayram çalışma Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Sapanca'daki yavru köpek vahşetiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Türk ekonomisi için endişelendiren sözler

Türk ekonomisi için endişelendiren sözler

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Yavru köpek vahşetinde bir kişi gözaltına alındı!

Yavru köpek vahşetinde bir kişi gözaltına alındı!

Kangal köpeği ayıya meydan okudu!

Kangal köpeği ayıya meydan okudu!

Aşırı sıcak ve güneşe dikkat!

Aşırı sıcak ve güneşe dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.