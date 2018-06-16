TEKİRDAĞ (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla yurt genelinde vatandaşlar tatil yaparken, seyyar satıcılar ve bazı işçiler, bayramı çalışarak geçiriyor.

Tekirdağ'da yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Faytoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada su satıcılığı yaparak geçimini sağladığını söyledi.

Faytoncu, ekmek parası kazanmak için her gün evinden çıkarak sahil dolgu alanına gittiğini anlattı.

Günde 30 lira kazandığını aktaran Faytoncu, "Ekmek parası için çalışmak zorundayım. 30 lira günlük gelirim ama 15 lirası da sermayeye gidiyor. Allah'a çok şükür yine de. Bizim tatilimiz yok, bayramlarda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Allah kimseye muhtaç etmesin"

Çekirdek satan 65 yaşındaki Muhterem Baş da 15 yaşından beri bu şekilde geçimini sağladığını belirtti.

Baş, 2 çocuğuna ekmek götürmek zorunda olduğunu dile getiren Baş, "Bu işi 50 yıldır yapıyorum. Çekirdeğin bardağını bir liradan satıyorum. İlk satmaya başladığımda çekirdeğin bardağı 10 kuruştu. Yani yıllarımızı verdik bu işe. Ben iki ekmek alıyorum ya o yeter bana. Allah kimseye muhtaç etmesin." diye konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan 19 yaşındaki Ozan Fidan ise bayramda da vatandaşlara hizmet verdiklerini kaydetti.

İşe yeni girdiğini anlatan Fidan, "Büyükşehir Belediyesi olarak bayramda da hizmet vermekteyiz. Bugün mesaideyim. Herkese iyi bayramlar diliyorum." dedi.

