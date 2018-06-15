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Bayramı sandık başında geçiriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 17:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda kurulan sandıktaki görevliler, Ramazan Bayramı'nda da çalışıyor

BALIKESİR (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Kuzey Ege'de Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda kurulan "A-1" numaralı sandıktaki görevliler, Ramazan Bayramı'nı çalışarak geçiriyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından hudut kapısında oluşturulan sandıkta, sandık başkanları ve sandık başkan yardımcıları ile AK Parti, CHP ve MHP'yi temsil eden görevliler 3 vardiya halinde 24 saat görev yapıyor.

Sandık görevlilerinden Meral Özerden, yurt dışından Türkiye'ye gelip oy kullanan gurbetçi vatandaşlara bayram süresince hizmet verdiği için memnun olduğunu söyledi.

Bu kez seçim döneminin Ramazan Bayramı'nı da kapsadığını belirten Özerden, "Ama biz de her şeye rağmen görevimizin başındayız." dedi.

Ertan Sevinç de bayramı burada çalışarak geçirdiklerini, görevin kutsal olduğunu dile getirerek, "Çoluk çocuk ve torunlar bayram günü evde bayramlaşırken biraz zorlandık ama şu anda sıkıntı yok." ifadesini kullandı.

Hikmet Şimşek de bayram günü sandık başında görev yapmanın zor olduğunu vurgulayarak, "Mesela torunlarım eve gelmiş. Onları özledim ama bizde memleket aşkı var." diye konuştu.

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Ayvalık Balıkesir

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