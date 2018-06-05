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Bayramiç Belediyesi'nden çocuklara özel iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 22:34 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin, Bayramiç Belediyesi tarafından çocuklara özel iftar programı düzenlendi.

Bayramiç Belediyesi'nden çocuklara özel iftar

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin, Bayramiç Belediyesi tarafından çocuklara özel iftar programı düzenlendi. Yaklaşık 1500 çocuğun katıldığı iftar sofrasına Belediye Başkanı AK Parti'li Sadettin Arslan da oturdu.
Bayramiç’te, Yıldırım Akbulut Meydanı’nda düzenlenen çocuklara özel iftar programı Atatürk Caddesine kadar taştı. Akşam ezanı öncesinde Belediye Başkanı AK Parti'li Sadettin Arslan masaları dolaşarak, çocuklarla tek tek ilgilendi. Onlarla aynı sofrada beraber yemek yiyerek iftar yaptı. İftar yemeğinin ardından çocuklar için eğlence programı düzenlendi. Çocuklar, Karagöz-Hacivat gösterisini ve çeşitli eğlence programlarını neşe içinde izledi.
Belediye Başkanı Sadettin Arslan, "Ramazan etkinliklerimiz kapsamında Belediye olarak 5’inci iftar programını gerçekleştirdik. Çocuklar için ise bu yıl iftar yemeğinin 3’üncüsünü yapıyoruz. 1500 çocuğumuz ile bir araya gelerek orucumuzu açtık ve iftarımızı yaptık. Çocukların hatıralarında bugünler yer etsin istiyoruz. Çocuklar mutlu, aileleri mutlu, bizler mutluyuz" dedi

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Bayramiç Belediyesi'nden çocuklara özel iftarBayramiç Belediyesi'nden çocuklara özel iftarBayramiç Belediyesi'nden çocuklara özel iftarBayramiç Belediyesi'nden çocuklara özel iftar

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