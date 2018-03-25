Bayramiç’te deve güreşleri gerçekleşti

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Derneği tarafından Bayramiç Belediyesi’nin desteğiyle organize edilen deve güreşleri yapıldı.

Bayramiç Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Derneği’nin Bayramiç Belediyesi’nin desteğiyle düzenlediği deve güreşleri, panayır alanındaki deve güreşi sahasında gerçekleşti. Güreşleri, Bayramiç ile çevre il ve ilçelerden gelen yüzlerce vatandaş izledi. Büyük bir ilgiye sahne olan güreşlere Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Göç, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Yusuf Erikli, çeşitli dernek ve kooperatif başkanları da katıldı. Mehmetçik Vakfı yararına yapılan güreşler vatandaşlara ücretsiz gerçekleşti. Güreşlerde toplanan bağışlar, Mehmetçik Vakfı’na gönderildi. Güreşlerde yarışan develerin sahiplerine çeşitli adlar altında kupalar takdim edildi.