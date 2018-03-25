Bayramiç’te deve güreşleri gerçekleşti

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, Bayramiç Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Derneği tarafından Bayramiç Belediyesi’nin desteğiyle organize edilen deve güreşleri yapıldı.
Bayramiç Deve Güreşleri ve Devecilik Kültürü Derneği’nin Bayramiç Belediyesi’nin desteğiyle düzenlediği deve güreşleri, panayır alanındaki deve güreşi sahasında gerçekleşti. Güreşleri, Bayramiç ile çevre il ve ilçelerden gelen yüzlerce vatandaş izledi. Büyük bir ilgiye sahne olan güreşlere Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Bayramiç Belediye Başkanı Sadettin Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Göç, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Yusuf Erikli, çeşitli dernek ve kooperatif başkanları da katıldı. Mehmetçik Vakfı yararına yapılan güreşler vatandaşlara ücretsiz gerçekleşti. Güreşlerde toplanan bağışlar, Mehmetçik Vakfı’na gönderildi. Güreşlerde yarışan develerin sahiplerine çeşitli adlar altında kupalar takdim edildi.
Tapınak Şövalyeleri gizemi: 15 ceset bulundu
Kargo şoförü 1 milyonluk kargo ile ortadan kayboldu
SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!
Feci ölüm! Vatandaşlar seferber oldu ama...
Dünya diken üstünde! Trump'tan ortalığı karıştıracak hamle
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız
Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum