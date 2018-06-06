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Bayramların vazgeçilmez ikramı "Külünçe"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 11:18 | Son Güncelleme

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde birçok kentte bilinen, Şanlıurfa'da ise gelenek haline gelen külünçe, bu bayramda da sofraları süsleyecek - Un, yağ, süt, yumurta, susam ve 7 çeşit baharattan yapılan kurabiye, ramazan bayramının yaklaşmasıyla tezgahlarda yerini almaya başladı - Pasta ustası Mustafa Kurt: - "Yaptığımız tarif çok farklı, herkes bu lezzeti tutturamıyor. Külünçelerimiz çok gevrek ve ağızda çabuk dağılıyor, vatandaşlar çoğu zaman 'pastadan daha güzel' diye bize teşekkür ediyor"

YASİN DİKME - Şanlıurfa'da, bayramlarda ikram geleneği haline gelen "Külünçe", Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla tezgahlarda yerini almaya başladı.

Un, yağ, süt, yumurta, susam ve 7 çeşit baharattan yapılan külünçe, bayramlarda çayın yanında ikram ediliyor.

Tatlı, tuzlu ve susamlı çeşitleriyle vatandaşların gözdesi olan kurabiyeye, yöre halkı ilgi gösteriyor. Kadınlar tarafından evde de yapılabilen yöresel lezzet, mahalle fırınlarında pişiriliyor.

Külünçe yapmayı bilmeyen veya buna fırsat bulamayan kadınların imdadına ise pastaneler yetişiyor.

Pasta ustası Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da külünçenin bir gelenek olduğunu, her dini bayram öncesi yapıldığını söyledi.

Külünçenin farklı türleri bulunduğunu belirten Kurt, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla işlerinin yoğunlaştığını ifade etti.

Külünçenin zahmetli ve yapımı maharet gerektiren bir iş olduğunu anlatan Kurt, "Külünçenin hamuru farklıdır. Hamurun içine çörek otu, kabartma tozu, vanilya ve tarçın gibi çeşitli baharatlar ekliyoruz. Bizim kendimize özel tarifimiz var. Kentte 'Aligör' külünçesi tanınmış bir markadır. Yaptığımız tarif çok farklı, herkes bu lezzeti tutturamıyor. Külünçelerimiz çok gevrek ve ağızda çabuk dağılıyor, vatandaşlar çoğu zaman pastadan daha güzel diye bize teşekkür ediyor." dedi.

- Büyükşehirlerden de talep var

Kurt, gelen talepleri karşılamakta zaman zaman zorluk çektiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Külünçe Şanlıurfa'ya özel bir tattır ama bölgede birçok ilde yapılıyor. Fakat buranın külünçesi çok farklı ve lezzetli. Bayram yaklaştıkça işlerimiz yoğunlaşıyor. Günlük bir tona yakın külünçe üretiyoruz. Birkaç gün sonra bunun günlük 3-5 tonu bulmasını bekliyoruz. Külünçeleri İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük kentlere de gönderiyoruz. Pastaya göre daha ekonomik olduğu için de tercih ediliyor. Şu anda kilosunu 5-6 liradan satıyoruz ama ileriki günler fiyatlar yükselebilir."

Pastane işletmecisi Mahmut Kurt ise külünçenin Şanlıurfa'ya has bir tat olduğunu belirterek, "Külünçe genelikle bayramda çayın yanında ikram ediliyor. Külünçeyi kırsal mahallelerden gelenler daha çok tercih ediyor. Sağlıklı bir yiyecek, katkı maddesi yok. Sadece un, şeker, yumurta ve çeşitli baharatlar kullanılıyor. Çoğu vatandaşımız külünçeyi pasta yerine tüketiyor. Şu anda günlük ortalama 600-700 kilogram külünçe satıyoruz. Bayrama kadar 20-30 ton satmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
"Aligör" külünçesi Külünçe pasta Ramazan Bayramı Şanlıurfa

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