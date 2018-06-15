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Bayramlaşma programına Süryani vatandaşlar da katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 15:07 | Son Güncelleme

Farklı dil ve dinden vatandaşların huzur içinde yaşadığı Mardin'deki bayramlaşma programında Süryani cemaati de yer aldı - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman: - "İnşallah bu birliktelik, bu kardeşlik ve bu dayanışma sonsuza kadar devam edecek" - Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz: - "Mardin'de 2 bayram değil 4 bayramı birlikte kutlamaktayız"

MARDİN (AA) - Mardin'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına Süryani cemaati de katıldı.

Farklı dil ve dinden vatandaşların yüzyıllardır huzur içinde yaşadığı hoşgörü kenti Mardin'de, Valilikçe Atatürk Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa tarihi Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün aralarında yer aldığı Süryani cemaati de katıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı konuşmada, çok inançlı ve çok kültürlü medeniyet ve hoşgörü şehrinde huzurlu bir bayram geçirdiklerini söyledi.

Çok güzel geçen ramazanın ardından bayramın da kutlandığını dile getiren Yaman, programa Süryani cemaatinden de katılım sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yaman, şöyle devam etti:

"Süryani toplumu Müslümanların hiçbir etkinliğinde onları yalnız bırakmıyor, aynı şekilde Müslümanlar da Süryani ve Ezidi toplumumuzun hiçbir etkinliğinde onları yalnız bırakmıyor. Güzel bir gelenek, güzel bir birliktelik var. Bu birliktelik de özellikle son 1,5 yılda huzuru sağlamış oldu. Bundan dolayı Süryani toplumuna teşekkür ediyorum. İnşallah bu birliktelik, bu kardeşlik ve bu dayanışma sonsuza kadar devam edecek."

- "Mardin'de 2 bayram değil 4 bayramı birlikte kutlamaktayız"

Başpapaz Gabriel Akyüz de Süryani cemaati olarak kardeş olarak gördükleri Müslümanların bayramlarını kutlamak için programa katıldıklarını söyledi.

Dillerin ve dinlerin şehrinde bayramların hep birlikte kutlandığına işaret eden Akyüz, şunları kaydetti:

"Mardin öteden beri dinlerin, dillerin ve kültürlerin kavşağıdır. Mardin'de 2 bayram değil 4 bayramı birlikte kutlamaktayız. Bizim dini bayramlarımızda da Valimizin buyurduğu gibi gelip bizim bayramımızı kutluyorlar ve biz de aynı şekilde gördüğünüz gibi buradayız. Bütün Müslüman aleminin ve Mardinli Müslüman kardeşlerimizin bayramını kutluyor, bayramın barış ve huzur içinde geçmesini temelli ediyorum."

Programa, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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