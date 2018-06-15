Bayramlaşma programına Süryani vatandaşlar da katıldı

MARDİN (AA) - Mardin'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına Süryani cemaati de katıldı.

Farklı dil ve dinden vatandaşların yüzyıllardır huzur içinde yaşadığı hoşgörü kenti Mardin'de, Valilikçe Atatürk Kültür Merkezi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa tarihi Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz'ün aralarında yer aldığı Süryani cemaati de katıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, yaptığı konuşmada, çok inançlı ve çok kültürlü medeniyet ve hoşgörü şehrinde huzurlu bir bayram geçirdiklerini söyledi.

Çok güzel geçen ramazanın ardından bayramın da kutlandığını dile getiren Yaman, programa Süryani cemaatinden de katılım sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yaman, şöyle devam etti:

"Süryani toplumu Müslümanların hiçbir etkinliğinde onları yalnız bırakmıyor, aynı şekilde Müslümanlar da Süryani ve Ezidi toplumumuzun hiçbir etkinliğinde onları yalnız bırakmıyor. Güzel bir gelenek, güzel bir birliktelik var. Bu birliktelik de özellikle son 1,5 yılda huzuru sağlamış oldu. Bundan dolayı Süryani toplumuna teşekkür ediyorum. İnşallah bu birliktelik, bu kardeşlik ve bu dayanışma sonsuza kadar devam edecek."