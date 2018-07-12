Bayrampaşa'da otobüs yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Yangın, saat 18.30 sıralarında D-100 Karayolundan Bayrampaşa istikametine Bağlantı Yolunda körüklü İETT otobüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mecidiyeköy-Başakşehir hattında sefer yapan körüklü İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle aniden alev aldı.
Motor kısmından dumanların yükseldiğini gören şoför otobüsü durdurarak kapıları açıp yolcuları inmesini sağladı. Bağlantı yoluna inen yolcular sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yolcuları en yakın hastaneye götürdü. Polis ekipleri yangın mahallinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Öte yandan otobüste çıkan yangın nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafik akışı normale dönerken, otobüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
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