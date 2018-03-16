Bayrampaşa Metrobüs Durağı önünde araç yangını

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa Metrobüs Durağı önünde seyir halindeyken alev alan araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolundan Haliç istikametine seyreden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZN 1202 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı. Sürücü durdurduğu araçtan inerken, alevler kısa sürede aracı sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu araçta hasar oluştu.
Yangın nedeniyle trafik bir süre aksadı.
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