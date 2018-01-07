Bayrampaşa’da AVM otoparkında ele geçirilen silahlar PKK’lılar tarafından satılmış

İstanbul’da geçen yıl 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı törenlerini kana bulamayı planlayan IŞİD'li teröristler Mücahit Şahin P. (27), Avusturya vatandaşı eşi Sezgen P., Can Y. ve eşi Hatice Y., 27 Ekim 2017 gecesi Arnavutköy ve Esenyurt’taki evlerinden ayrılıp bomba yüklü otomobil ile harekete geçti.

56 BOMBA DÜZENEĞİ VE 67 BOMBA KALIBI

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; IŞİD'li bombacılar, bir fırında gizledikleri 4 bomba düzeneğini, Bayrampaşa’da bir AVM’nin emanet dolabına sokmayı başardı. İddiaya göre, bombacılar araçlarındaki diğer bomba düzeneklerini de patlata patlata 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören alanına kadar gitmeyi planlıyordu. İstanbulTerörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bombacıların Bayrampaşa’daki AVM’de olduklarını tespit ederek 28 Ekim günü film gibi bir operasyon düzenledi. 4 terörist yakalanırken, araçlarında 52 bomba düzeneği, 67 bomba kalıbı, 4 canlı bomba yeleği ve 2 tabanca ele geçirildi.

IŞİD bombacılarının İstanbul’u kan gölüne çevirmeye çalıştığı ve 40’tan fazla saldırıda kullanabileceği belirtilen 56 bomba düzeneği ile 67 bomba kalıbının fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı. Bombaların TATP ve 16 ayrı kimyasal maddenin karışımıyla hazırlandığı belirlenirken, IŞİD'li terörist Mücahit Şahin P.’nin kimya eğitimi aldığı ve Suriye’de özel olarak bombacı olarak eğitildiği öğrenildi.