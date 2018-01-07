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Bayrampaşa’da AVM otoparkında ele geçirilen silahlar PKK’lılar tarafından satılmış

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 06:49 | Son Güncelleme 5 saat önce

İstanbul Bayrampaşa’da bir AVM’nin otoparkında 28 Ekim 2017’de IŞİD'li teröristlerin aracında ele geçirilen 67 bomba kalıbının görüntüleri ortaya çıktı. IŞİD’lilerin üzerinden çıkan 2 silahın, Ferhat K. tarafından temin edildiği, silahları ‘Kolsuz’ kod adlı PKK’lı terörist Abdülmenik U.’nun sattığı belirlendi.

İstanbul’da geçen yıl 29 Ekim’de Cumhuriyet Bayramı törenlerini kana bulamayı planlayan IŞİD'li teröristler Mücahit Şahin P. (27), Avusturya vatandaşı eşi Sezgen P., Can Y. ve eşi Hatice Y., 27 Ekim 2017 gecesi Arnavutköy ve Esenyurt’taki evlerinden ayrılıp bomba yüklü otomobil ile harekete geçti.

56 BOMBA DÜZENEĞİ VE 67 BOMBA KALIBI

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre; IŞİD'li bombacılar, bir fırında gizledikleri 4 bomba düzeneğini, Bayrampaşa’da bir AVM’nin emanet dolabına sokmayı başardı. İddiaya göre, bombacılar araçlarındaki diğer bomba düzeneklerini de patlata patlata 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören alanına kadar gitmeyi planlıyordu. İstanbulTerörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bombacıların Bayrampaşa’daki AVM’de olduklarını tespit ederek 28 Ekim günü film gibi bir operasyon düzenledi. 4 terörist yakalanırken, araçlarında 52 bomba düzeneği, 67 bomba kalıbı, 4 canlı bomba yeleği ve 2 tabanca ele geçirildi.

IŞİD bombacılarının İstanbul’u kan gölüne çevirmeye çalıştığı ve 40’tan fazla saldırıda kullanabileceği belirtilen 56 bomba düzeneği ile 67 bomba kalıbının fotoğrafları ilk kez ortaya çıktı. Bombaların TATP ve 16 ayrı kimyasal maddenin karışımıyla hazırlandığı belirlenirken, IŞİD'li terörist Mücahit Şahin P.’nin kimya eğitimi aldığı ve Suriye’de özel olarak bombacı olarak eğitildiği öğrenildi.

2 ZANLI TUTUKLANDI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD'li bombacıların otomobillerinden çıkan 2 adet tabancanın da izini sürdü. Bombacılara tabanca temin edilmesine aracılık eden Ferhat K. ile tabancayı satan PKK terör örgütü üyesi ‘Kolsuz’ kod adlı Abdülmenik U. gözaltına alındı. 2 zanlı, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Abdülmenik U.’nun, PKK terör örgütü adına Sultangazi’de el yapımı bomba düzeneği hazırlarken yaşadığı bir patlama nedeniyle kolunu kaybettiği öğrenildi.

İstanbul'da AVM otoparkında yakalanan IŞİD'lilere yönelik operasyonun detayları netleşti
IŞİD'li teröristler 16 kimyasalı karıştırıp bomba hazırlamışlar
İstanbul'da bombalar AVM’deki mini fırından çıktı
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Anahtar Kelimeler:
terörist terör Bayrampaşa PKK IŞİD DEAŞ DAEŞ

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
asın gitsin. beslemeye gerek yok
yalanın bu kadarı... İŞİD de karşı en büyük savaşı PYD-YPG verdi. e biz akşama kadar PYD ye PKK nın kolu diyoruz. dolayısıyla IŞID i PKK bitirdi. Ayrıca Kobane gibi bir çok sözümona PKK ilini ışıd yerle bir etti. şimdi böyle bir durum ortadayken bu yalan söylenir mi Allah aşkına?
şu cehaletin içinden çık pyd ışıd le sadece göstermelik savaştı herşey anlaşma dahilinde yapıldı artık gözünü açta güzel ülkemizin sevkatli kollarına at kendini
@fatihtansu "_Bıjı PKK" diyemeyince bunu diyebildin demi Bu sayede beğeni almak kolay. memleket MAL dolu nasıl olsa
ALLAH belanızı versin inşllah
Bu haberle işidi destekleyenler pkk ile bağları olabileceği ihtimalini akla getiriyor..
HAÇLI BOMBACILARI! SALLANDIRIN GİTSİN.
ne basit saçma yalanlar hani diyordular ya kobane düştü düşecek :)
Bir zamanlar İSİDE umut bağlayan biji işid diyen bol bol enişte yapanlar. bugün yaşadığı hayal kırıklığı neticesinden sonra işidi pkk ile ilişkilendirmek istiyor.
cia muharabat daeş ve pkk hepbirlikte topunuz gelin
Sozdeki colak gibi
Erdoganin haberi olmadan tc de kimse eylem yapamaz isid erdoganin eseri yoksa bu kadar büyüyemezdi
Türkiye'de pkk nın haberi olmadan eylem yapabilecek örgüt yok ve yapabilecekleri sınırlı pkk sivillere karşı kendisi yapmıyor ama işit hücrelerini kullanıyor
@haci_1982_aetai ankara gar patlaması ankara guven park ankara anafartalar çarşısı ankara güvenpark kızılay patlamasını kim yaptı peki pkk sivillere yapmıyormuş yahu siz ne çeşit ? siniz
aşırı islamcı teröristler
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