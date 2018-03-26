HABER

Bayrampaşa'da AVM'ye yönelik eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lı 4 teröristin aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkındaki iddianame kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 12:21 | Son Güncelleme

Bayrampaşa'da AVM'ye yönelik eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lı 4 teröristin aralarında bulunduğu 14 şüpheli hakkındaki iddianame kabul edildi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğu iddia edildi

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Alişan ve Buse Varol nişanlandı! Alişan tuzlu kahve de içti!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 64 ölü!

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

e-Devlet'le ilgili korkutan gelişme! Güvenlik testinden geçemedi

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ümit Karan'ı şoke eden hareket! 'Bunu yayınlama biterim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anadolu Ajansı'ndan ilginç 'Afrin' eleştirisi: Uzmanları yanıltan şey...

Anadolu Ajansı'ndan ilginç 'Afrin' eleştirisi: Uzmanları yanıltan şey...

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın Arjantin'den arayıp tehdit etmiş!

İranlılara 5 yıldızlı sokak pazarı! İlçe hareketlendi!

İranlılara 5 yıldızlı sokak pazarı! İlçe hareketlendi!

4 ülke birden Rusya’ya karşı harekete geçti!

4 ülke birden Rusya’ya karşı harekete geçti!

AK Parti Sözcüsü Ünal: Yüzde 60'ın üzerinde oya ulaşacağımızı öngörüyoruz

AK Parti Sözcüsü Ünal: Yüzde 60'ın üzerinde oya ulaşacağımızı öngörüyoruz

Çiftlik Bank'ın kilit ismi tutuklandı!

Çiftlik Bank'ın kilit ismi tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.