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BAYRAMPAŞA'DA BİR YOLCU MİNİBÜSÜ ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 15:26 | Son Güncelleme

Bayrampaşa'da bir yolcu minibüsü sağanak yağış nedeniyle su birikintisi oluşan bir alt geçitte mahsur kaldı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)
Bayrampaşa'da bir yolcu minibüsü sağanak yağış nedeniyle su birikintisi oluşan bir alt geçitte mahsur kaldı.
İstanbul'da dün geceden itibaren etkili olan sağanak yağış kentte yaşamı olumsuz etkilerken, bugün öğle saatlerinde yoğun yağış nedeniyle Bayrampaşa'daki bir alt geçitte su birikintisi oluştu. Maltepe Caddesi'ndeki alt geçitte bir yolcu minibüsü mahsur kaldı. Yol bir süreliğine trafiğe kapanırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu minibüs mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Olay, bir vatandaş tarafından amatör kamera ile kaydedildi. Çalışmaların ardından Maltepe Caddesi'nde trafik normal seyrine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Suda kalan minibüs
-Kurtarma çalışması
-Detaylar

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