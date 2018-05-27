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BAYRAMPAŞA'DA DOMATES YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 16:52 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA Bayrampaşa'da domates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu tonlarca domates yola saçıldı.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA
Bayrampaşa'da domates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu tonlarca domates yola saçıldı. Sürücünün yaralandığı kaza sonrası trafikte aksamalar meydana geldi.
Kaza saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Antalya'dan domates getiren 03 LV 99 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Fedai S., hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kamyonda bulunan tonlarca domates de yola saçıldı. Olay yerine gelen itfaiye kamyonu kaldırmak için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Kamyondan görüntü
-Yola saçılan domatesler
-Çalışmalardan görüntü
-Detaylar

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