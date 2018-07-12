HABER

BAYRAMPAŞA'DA İETT OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 22:56 | Son Güncelleme

Ersan SAN / İstanbul DHA Vatan Caddesi Kavşağı'nda O3 Bayrampaşa istikametinde ilerleyen ve içerisinde yolcu olan İETT otobüsünde yangın çıktı.

Ersan SAN / İstanbul DHA
Vatan Caddesi Kavşağı'nda O3 Bayrampaşa istikametinde ilerleyen ve içerisinde yolcu olan İETT otobüsünde yangın çıktı. Sürücü kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Alev alev yanan otobüsü itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın, saat 18.15 sıralarında Vatan Caddesi kavşağı O3 Bayrampaşa istikametinde ve ilerleyen içerisinde yolcu olan Mecidiyeköy-Başakşehir arası çalışan 146M nolu İETT otobüsünde çıktı. Otobüs seyir halindeyken motor kısmında dumanlar çıktığını fark eden sürücü, kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Ardından otobüs alev aldı. Alevlerin otobüsü sarmasıyla patlamalar yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine Fatih, Beyoğlu, Bayrampaşa'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak yol trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri, köpüklü su ile yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. DHA kamerası patlama sırasında kayıttaydı. Ekiplerin, yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması yaptı. Kullanılamaz hale gelen otobüsün enkazı, iki bölüme ayrıldıktan sonra bir TIR'a yüklenerek kaldırıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı.
O sırada otobüste olan bir yolcu, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Bir anda millet arkadan bağırmaya başladı. Duman vardı arabanın içinde . Çok az bir duman ve koku vardı. Çıktık dışarı, alev sardı her tarafını. Şoför döndü, arkaya baktı ve 'ne oluyor' dedi. Herkes 'duman var, araç yanıyor' dedi. Bir anda frene bastı, durdu ve kapıları açtı. Allah'tan kapılar açıldı yani. Bir anda aracın yarısına kadar alev sardı. Başakşehir otobüsüydü, 40 yolcu vardı. Ben Mecidiyeköy'den binmiştim."

Görüntü Dökümü:
--------------------
-Yangından görüntüler
-Alev alev yanan otobüs
-Ekiplerin müdahalesi
-Müdahale sırasında meydana gelen patlama
-Yanan otobüs
-Yolcularla röp.
Detaylar

PARTNERDünyanın bir ucundan doğum günü kutlamasıDünyanın bir ucundan doğum günü kutlaması
Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...
Cuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz diyanete göre il il Cuma namazı vakitleriCuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Apple’dan Türkiye’ye görülmemiş zam! İşte yeni fiyatlar…

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten hapis!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Zabıtalar yürüme engelli kişiyi kaldırıma bıraktı' iddiası!

'Zabıtalar yürüme engelli kişiyi kaldırıma bıraktı' iddiası!

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Adnan Oktar operasyonunda şoke eden fuhuş detayı! Erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandılar...

Cuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları 13 Temmuz - En güzel, güncel, yeni Cuma mesajları resimli yeni 2018

Cuma mesajları 13 Temmuz - En güzel, güncel, yeni Cuma mesajları resimli yeni 2018

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 12 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları (Büyük ikramiye 22 milyonu aştı!)

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 12 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları (Büyük ikramiye 22 milyonu aştı!)

Serbest bırakılan Balyoz hakimi Ömer Diken'e yeniden tutuklama kararı

Serbest bırakılan Balyoz hakimi Ömer Diken'e yeniden tutuklama kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.