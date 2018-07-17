BAYRAMPAŞA'DA NARKOTİK OPERASYONU: 3 İRANLI YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Bayrampaşa'da bir eve düzenlenen operasyonda İranlı 3 kişi, 3 kilo 500 gram eroin, 1 kilo 250 gram metamfetamin, 500 gram afyon sakızı ile yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu madde satan kişileri yönelik 12 Temmuz'da Bayrampaşa'da operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptığı operasyonda İran uyruklu J.B.(37), O.T.(29) ve T.E.(31)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik polisleri şüphelilerin kaldığı evde yaptığı aramalarda 3 kilo 500 gram eroin, 1 kilo 250 gram metamfetamin, 500 gram afyon sakızı ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak 14 Temmuz'da adliyeye sevk edildi. İran uyruklu 3 kişi çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Narkotik polislerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.
Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin daireye girmesi
-Ekiplerin şüphelileri gözaltına alması
-Ele geçirilen uyuşturucular
-Genel ve detaylar
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