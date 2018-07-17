HABER

BAYRAMPAŞA'DA NARKOTİK OPERASYONU: 3 İRANLI YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 12:03 | Son Güncelleme

  Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Bayrampaşa'da bir eve düzenlenen operasyonda İranlı 3 kişi, 3 kilo 500 gram eroin, 1 kilo 250 gram metamfetamin, 500 gram afyon sakızı ile yakalandı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu madde satan kişileri yönelik 12 Temmuz'da Bayrampaşa'da operasyon düzenledi.

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Bayrampaşa'da bir eve düzenlenen operasyonda İranlı 3 kişi, 3 kilo 500 gram eroin, 1 kilo 250 gram metamfetamin, 500 gram afyon sakızı ile yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu madde satan kişileri yönelik 12 Temmuz'da Bayrampaşa'da operasyon düzenledi. Polis ekipleri yaptığı operasyonda İran uyruklu J.B.(37), O.T.(29) ve T.E.(31)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik polisleri şüphelilerin kaldığı evde yaptığı aramalarda 3 kilo 500 gram eroin, 1 kilo 250 gram metamfetamin, 500 gram afyon sakızı ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak 14 Temmuz'da adliyeye sevk edildi. İran uyruklu 3 kişi çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Narkotik polislerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü
-------
(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin daireye girmesi
-Ekiplerin şüphelileri gözaltına alması
-Ele geçirilen uyuşturucular
-Genel ve detaylar

PARTNERTarih belli oldu! Ve geri sayım başladıTarih belli oldu! Ve geri sayım başladı
TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı! TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı!
Yasak bitti, balıkçılar Van Gölü'ne ağlarını attıYasak bitti, balıkçılar Van Gölü'ne ağlarını attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Otobüste muavin rezaleti: Ayıp yerlerimi elleyince uyandım!

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

Fatih Tezcan Atatürk için ne dedi? Sosyal medyayı ayağa kaldıran video: Kemalist terör örgütü

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

Barcelona, Domagoj Vida'ya talip oldu

Barcelona, Domagoj Vida'ya talip oldu

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! 13 ilde operasyon: Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Son dakika! 13 ilde operasyon: Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Baldızına dehşeti yaşattı! Gizli kamera ele verdi

Baldızına dehşeti yaşattı! Gizli kamera ele verdi

Bedelli askerlikte son dakika haber! İşte 2018 bedellide yaş ve ücrette son durum

Bedelli askerlikte son dakika haber! İşte 2018 bedellide yaş ve ücrette son durum

Son dakika! Mersin'de bir bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi

Son dakika! Mersin'de bir bina çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı!

İstanbul hava durumu! Yağmur mu geliyor? Meteoroloji'den son dakika uyarısı

İstanbul hava durumu! Yağmur mu geliyor? Meteoroloji'den son dakika uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.