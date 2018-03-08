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BAYRAMPAŞA'DA POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI:1 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 05:02 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA Bayrampaşa'da gece saatlerinde sokakta yürüyen bir kişi kimliği belirsiz kişi yada kişilerce pompalı tüfekli saldırıya uğradı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA
Bayrampaşa'da gece saatlerinde sokakta yürüyen bir kişi kimliği belirsiz kişi yada kişilerce pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Olay Bayrampaşa, Kartaltepe Mahallesinde gece saat 02:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre isminin Yalçın olduğu öğrenilen bir kişiye, Hakan Sokak üzerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan kişi bacağından yaralanırken, olayı yapan kişi yada kişilerde kaçarak izlerini kaybettirdiler. Sokakta yaralıyı gören mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de sokağa şerit çekerek olay yeri çalışması yaptı. Sokakta delil çalışması yapan polis ekipleri görgü şahitlerinin de ifadesine başvurarak kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

ŞAHIS 'VURULDUM' DEDİ
Olayın olduğu sokakta oturan bir vatandaş "Silah sesine bende balkona çıktım uyumuyordum. Şiddetli silah sesi, pompalıydı herhalde patladığını duyunca balkona çıktığımda 'Şahıs vuruldum' dedi. Kendini sürükleyerek yolun ortasına attı. Kaçanların kaç kişi olduğunu görmedim bilmiyorum yalnız. Yaralı fazla kan kaybetmişti ambulans geldi hastaneye götürdüler. Vurulan kişi burada kahvehanenin sahibi. Tek el ateş edildi, bildiğimiz bu kadar" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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- Olayın meydana geldiği yer
- Ambulansın görüntüsü
- Polis ekiplerinin çalışması
- Genel ve detaylar

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