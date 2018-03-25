Bayrampaşa’da renkli Nevruz kutlaması

Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz, Bayrampaşa’da coşkuyla kutlandı. Türk dünyasından 11 ülkenin katılımıyla gerçekleşen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

Doğanın uyandığı gün olarak kabul edilen, bolluğu ve bereketi simgeleyen Nevruz, Türk dünyasından 11 ülkenin katıldığı etkinlikle Bayrampaşa’da kutlandı. Tuna Spor Kompleksi’nde gerçekleşen kutlamalara Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in yanı sıra İstanbul Türk Ocağı Başkanı Cezmi Bayram, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Bulgaristan, Azerbaycan, Türkmenistan ve daha birçok ülkeden çok sayıda vatandaş katıldı. Mehteran yürüyüşü ile başlayan program, demir dövme ve yumurta tokuşturma ritüelleriyle devam etti. Yakılan Nevruz ateşinden atlayan Başkan Aydıner ve davetliler, halaylar çekerek Nevruz’u coşkuyla kutladı. Türk dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte; Türk halk oyunları ve çeşitli ülkelerin yöresel dans ve müzik gösterileri sergilenerek görsel şölen oluşturuldu. Türk dünyasının yoğun ilgi gösterdiği program renkli görüntülere sahne oldu.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner yaptığı konuşmada, “Bugün Türk dünyası ile birlikte Nevruz’u kutluyoruz. Bayrampaşa’dan İstanbul’a, Tüm dünyadaki Türklere baharı müjdeleyen Nevruz’u kutluyoruz. Ateşimizi yaktık, mehteranla yürüdük, demirleri dövdük böylece bahara merhaba dedik, sevgiye, dostluğa ve kardeşliğe merhaba dedik. Tüm dünyaya buradan hayırlı Nevruzlar diliyorum” dedi.