HABER

Bayrampaşa’da renkli Nevruz kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 20:22 | Son Güncelleme

Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz, Bayrampaşa’da coşkuyla kutlandı.

Baharın gelişini müjdeleyen Nevruz, Bayrampaşa’da coşkuyla kutlandı. Türk dünyasından 11 ülkenin katılımıyla gerçekleşen kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.
Doğanın uyandığı gün olarak kabul edilen, bolluğu ve bereketi simgeleyen Nevruz, Türk dünyasından 11 ülkenin katıldığı etkinlikle Bayrampaşa’da kutlandı. Tuna Spor Kompleksi’nde gerçekleşen kutlamalara Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in yanı sıra İstanbul Türk Ocağı Başkanı Cezmi Bayram, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Bulgaristan, Azerbaycan, Türkmenistan ve daha birçok ülkeden çok sayıda vatandaş katıldı. Mehteran yürüyüşü ile başlayan program, demir dövme ve yumurta tokuşturma ritüelleriyle devam etti. Yakılan Nevruz ateşinden atlayan Başkan Aydıner ve davetliler, halaylar çekerek Nevruz’u coşkuyla kutladı. Türk dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlikte; Türk halk oyunları ve çeşitli ülkelerin yöresel dans ve müzik gösterileri sergilenerek görsel şölen oluşturuldu. Türk dünyasının yoğun ilgi gösterdiği program renkli görüntülere sahne oldu.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner yaptığı konuşmada, “Bugün Türk dünyası ile birlikte Nevruz’u kutluyoruz. Bayrampaşa’dan İstanbul’a, Tüm dünyadaki Türklere baharı müjdeleyen Nevruz’u kutluyoruz. Ateşimizi yaktık, mehteranla yürüdük, demirleri dövdük böylece bahara merhaba dedik, sevgiye, dostluğa ve kardeşliğe merhaba dedik. Tüm dünyaya buradan hayırlı Nevruzlar diliyorum” dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi

ABD İncirlik'ten çekiliyor mu? Açıklama geldi

Bakan Çavuşoğlu'ndan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet aydın açıklaması: Ensesindeyiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet aydın açıklaması: Ensesindeyiz

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Sivas-İstanbul arası 5.5 saate iniyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sincar'a operasyon başladı

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Sütbank da karıştı! Gergin kongreye bu sözler damga vurdu!

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

Tayy Aşireti’nden Afrin kutlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.