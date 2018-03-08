Bayrampaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa ilçesinde bir kişi sokakta uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi Hakan Sokağı'nda kimliği öğrenilemeyen bir erkek, silahlı saldırı nedeniyle bacağından yaralandı.
Pompalı tüfekle saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen üç şüpheli ise olay sonrası otomobille bölgeden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Olay yerinde boş kovan ve diğer delilleri toplayan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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