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Bayrampaşa'da su baskını : araçlar mahsur kaldı (5)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 17:10 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Bayrampaşa-Edirnekapı bağlantısında su baskını nedeniyle araçlar mahsur kaldı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Bayrampaşa-Edirnekapı bağlantısında su baskını nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçları kurtarmak için itfaiye çalışma başlattı. Kepçelerle rögar kapakları açılırken suyun tahliyesi yapıldı. Mahsur kalan araçlar daha sonra su birikintisinden çekilerek kurtarıldı.

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