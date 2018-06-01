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Bayrampaşa'da yanan otomobile TOMA ile müdahale

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 08:59 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA'da TEM Bağlantı Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, arıza sonucu emniyet şeridinde bekleyen araca çarparak durdu.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) BAYRAMPAŞA'da TEM Bağlantı Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, arıza sonucu emniyet şeridinde bekleyen araca çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilde çıkan yangını çevredeki vatandaşlar ve Çevik Kuvvete ait TOMA aracı müdahale ederek söndürdü. Olay, Tem Bağlantı Yolu Bayrampaşa mevkii Aksaray istikametinde gece saat 00:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 DM 6660 plakalı aracı kullanan Talha B. Aksaray istikametine giderken Bayrampaşa mevkisine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, arıza sonucu emniyet şeridinde duran Mustafa Y.'e ait 34 GJ 8551 plakalı araca arkadan çarptı. YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER SEFERBER OLDU Kaza sonrası Talha B.'nin aracında yangın çıktı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören sürücüler yangına müdahale etmeye çalışırken durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Araç sürücüleri yoldan geçen otomobillerden aldıkları 15 adet yangın söndürme tüpünü kullanarak otomobilde çıkan yangını büyük ölçüde söndürdü. Bu sırada yoldan geçen Çevik Kuvvete ait TOMA(Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) aracı da yanan otomobile su sıkarak müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri de söndürülen araçta inceleme ve soğutma çalışması yaptı. Kaza sonrası her iki aracın sürücüsü de yara almazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yolda oluşan trafik de kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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