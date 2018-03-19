Bayrampaşa’nın ödül avcıları TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

Belediyesi Bilim Merkezi öğrencileri, TÜBİTAK 49. Orta Öğretimler Arası Proje Yarışması’nın bölge finalinde matematik dalında birinci, biyoloji dalında ise ikinci oldu.

TÜBİTAK 49. Orta Öğretimler Arası Proje Yarışması’na 8 farklı proje ile katılan Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi, matematik dalında birinci, biyoloji dalında ise ikinci oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen yarışmada, Bilim Merkezi öğrencileri Elif Avcu ile Zeynep Sude Küçük matematik dalındaki projeleriyle birinci olmayı başarırken Ömer Polat ile Yusuf Sezai Kahraman da biyoloji dalında ikincilik ödülünün sahibi oldular. Elif Avcu ile Zeynep Sude Küçük, yarışmanın Antalya’da yapılacak bölge finalinde Bayrampaşa’yı temsil edecekler. Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi, yarışmaya biyoloji, fizik, kimya, psikoloji ve matematik branşlarında toplam 8 proje ile katılmıştı.