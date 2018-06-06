Bazen direk dibinde bazen kamyonet kasasında iftar yapıyorlar

BİTLİS (AA) - AHMET OKUR - Bitlis'te Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, ramazanda vatandaşların karanlıkta kalmaması için zorlu arazi şartlarında çalışarak arızaları gideriyor, oruçlarını bazen bir dere kenarında bazen kamyonet kasasında bazen de direk dibinde açıyor.

VEDAŞ ekipleri, ramazan ayında vatandaşların elektrik arızaları nedeniyle mağdur olmaması için yoğun çalışma yürütüyor.

Bitlis'te zorlu arazi şartlarında gece gündüz kilometrelerce yol katederek vatandaşların ramazanda mağdur olmaması için arızalara müdahale eden ekipler, iftarlarını bazen bir dere kenarında, dağda, kamyonet kasasında ya da bir direk dibinde kurdukları sofralarda yapıyor.

VEDAŞ İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik arıza ile diğer servislerde 350 personel ve 60 araçla hizmet verdiklerini söyledi.

Bölgede binlerce direk ve kilometrelerce hat bulunduğunu anlatan Uzunselvi, "Elektrik dağıtım hattının toplam uzunluğu Bitlis ile İstanbul arasındaki mesafenin 3,5 katından daha fazla. Bu kadar uzun mesafede tabii ki zorluklarla karşılaşıyoruz. Bizim tek amacımız daha kaliteli ve kesintisiz enerji sunabilmek. Ekiplerimiz vardiyalı çalışıyor. Elektrik arıza ekipleri olağanüstü bir çaba ve gayret sarf ediyor. Özellikle bayram, ramazan gibi özel günlerde 'hizmeti yürütemiyoruz' deme lüksümüz yok. Ramazan ayı dolayısıyla daha hassas bir çalışma yapıyoruz." diye konuştu.