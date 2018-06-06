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Bazen direk dibinde bazen kamyonet kasasında iftar yapıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 11:13 | Son Güncelleme

Bitlis'te Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, ramazanda vatandaşların karanlıkta kalmaması için zorlu arazi şartlarında çalışma yürütüyor - Ekipler, oruçlarını bazen bir dere kenarında, dağda, kamyonet kasasında ya da bir direk dibinde kurdukları sofralarda açıyor - Mühendis Samet Tan: - "Sahur ve iftarda elektrik kesintileri olduğunda hemen müdahale ediyoruz. Vatandaşları hiçbir şekilde enerjisiz bırakmıyoruz. Arıza onarımı olduğunda iftar ve sahuru dışarıda yapıyoruz. Bizim için önemli olan vatandaşın enerjisiz kalmaması"

BİTLİS (AA) - AHMET OKUR - Bitlis'te Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri, ramazanda vatandaşların karanlıkta kalmaması için zorlu arazi şartlarında çalışarak arızaları gideriyor, oruçlarını bazen bir dere kenarında bazen kamyonet kasasında bazen de direk dibinde açıyor.

VEDAŞ ekipleri, ramazan ayında vatandaşların elektrik arızaları nedeniyle mağdur olmaması için yoğun çalışma yürütüyor.

Bitlis'te zorlu arazi şartlarında gece gündüz kilometrelerce yol katederek vatandaşların ramazanda mağdur olmaması için arızalara müdahale eden ekipler, iftarlarını bazen bir dere kenarında, dağda, kamyonet kasasında ya da bir direk dibinde kurdukları sofralarda yapıyor.

VEDAŞ İl Müdürü Tahsin Uzunselvi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elektrik arıza ile diğer servislerde 350 personel ve 60 araçla hizmet verdiklerini söyledi.

Bölgede binlerce direk ve kilometrelerce hat bulunduğunu anlatan Uzunselvi, "Elektrik dağıtım hattının toplam uzunluğu Bitlis ile İstanbul arasındaki mesafenin 3,5 katından daha fazla. Bu kadar uzun mesafede tabii ki zorluklarla karşılaşıyoruz. Bizim tek amacımız daha kaliteli ve kesintisiz enerji sunabilmek. Ekiplerimiz vardiyalı çalışıyor. Elektrik arıza ekipleri olağanüstü bir çaba ve gayret sarf ediyor. Özellikle bayram, ramazan gibi özel günlerde 'hizmeti yürütemiyoruz' deme lüksümüz yok. Ramazan ayı dolayısıyla daha hassas bir çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

- "Her personelimiz birer kahramandır"

Uzunselvi, ekiplerin arızalara "iftar ve sahur vakti geldi biraz sonra gidelim" demeden müdahale ettiğini anlattı.

Ekiplerin iftar vaktinde ve öncesinde vatandaşların elektriksiz kalmaması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayan Uzunselvi, şöyle konuştu:

"Bir arıza olduğunda ihbar sisteme düşüyor. Hemen ekiplerdeki tablete arıza yeri gidiyor. Arıza varsa ya hemen yapılıyor ya da buna karşı tedbir alınıyor. Bir güvenlik birimi nasıl vatandaşların huzur ve refahı için çalışıp dağ çayır demeden bir mücadele veriyorsa aynı şekilde elektrik dağıtım işi yapanlar da vatandaşların karanlıkta kalmaması için evine ışık, sokağına aydınlık oluyor. Her personelimiz birer kahramandır. Tehlikeli bir iş yapıyorlar. İş sağlığı ve güvenliği noktasında çok hassasız ama sonuçta enerji altında ve yüksekte çalışıyorlar."

- "Arıza olduğunda iftar ve sahuru dışarıda yapıyoruz"

VEDAŞ'ta koordinatör olarak görev yapan mühendis Samet Tan ise güvenlik güçleri gibi 7 gün 24 saat görev başında olduklarını dile getirdi.

Ramazan ayında daha hassas ve hızlı bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Tan, "Gece ekiplerimizi iki katına çıkardık. Sahur ve iftarda elektrik kesintileri olduğunda hemen müdahale ediyoruz. Vatandaşları hiç bir şekilde enerjisiz bırakmıyoruz. Arıza onarımı olduğunda iftar ve sahuru dışarıda yapıyoruz. Bizim için önemli olan vatandaşın enerjisiz kalmaması. İnsanlar rahat bir şekilde evlerinde aydınlıkta otursunlar. Onlar rahat edince biz de rahat etmiş oluyoruz." dedi.

Arıza onarım çalışanlarından Mücahit Korkman da ramazanda insanların diğer günlere göre biraz daha stresli olduklarını, bu yüzden arızalara daha hızlı müdahale etmeye çalıştıklarını söyledi.

İşe giderken yanlarına mutlaka yiyecek bir şeyler aldıklarını anlatan Korkman, "İftar ve sahurda atıştırmalık ne bulursak onu yiyoruz. Önceliğimiz arızayı gidermek. İşimizi bitirelim iki insanlar aydınlıkta iftarlarını yapsınlar. İşimiz gereği sürekli kırsal alanlardayız. Biz işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis elektrik iftar ORUÇ Ramazan Vedaş

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