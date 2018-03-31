"Bazı Arap ülkelerinden ihanet kokan sözler yükselmeye başladı"

İSTANBUL (AA) - Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, son zamanlarda bazı Arap ülkelerinden ihanet kokan sözler yükselmeye başladığını belirterek, "En yüksek seviyeden yetkililerden ihanet kokan ifadeler duymaya başladık." dedi.

Filistin Alimler Birliği ve Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) tarafından düzenlenen Kudüs ve Filistin için Türkiye Alimler Buluşması'nda konuşan Görmez, Gazze'de dün İsrail'in saldırısında şehit olanları anarak, bu olayın Filistinlilerin dönüşüne vesile olmasını diledi.

İnsan için en büyük tehlikenin unutmak olduğunu ifade eden Görmez, "Kudüs'ü unutmak, Arakan'ı unutmak tehlikedir. En büyük tehlike insanın kendisini unutmasıdır. Allah'ı unutuyoruz, Allah da bize kendimizi unutturuyor. Filistin'i unutuyoruz. İşgaller, katliamlar sıradanlaşıyor, unutuyoruz. Unuttuklarımızı birbirimize hatırlatmamız lazım." diye konuştu.

Alimlerle ilgili eleştiride bulunan Görmez, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim alimler olarak bir araya gelmemiz lazım. Neden biz alimler neden ümmetin sorunlarını çözmekte aciz kaldık? Neden zayıf düştük? Çünkü biz kendi aramızda dahi birlik kuramadık. Alimler kendi vahdetini kurmadan ümmetin vahdetini nasıl kursun. Alimler İslam'ın en teferruatlı bir meselesinde dahi birbirlerine acımasızca saldırırken ümmetin vahdetini nasıl inşa etsinler. Kalpleri arasında rabıta olmayanlar ümmetin fertleri arasında rabıta kuramazlar. Önce bizim kalplerimiz arasında rabıta olacak. İslam tarihinin en zor zamanlarında zorluklarımızın sebebi de alimler olmuştur, yücelmelerimizin sebebi de alimler olmuştur."