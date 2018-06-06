Bazı hayvan türleri karşılıklı ve sırayla iletişim kuruyor

Birçok hayvan türünün insanların yaptığı gibi sırayla iletişim kurdukları saptandı.

İngiliz ve Alman bilim adamlarının yürüttüğü çalışmada, fil, kuş ve tüysüz köstebek gibi hayvan türlerinin karşılıklı ve sırayla iletişim sağladıkları tespit edildi.

İnsanların iletişim kurarken 200 milisaniyeye kadar beklediklerini ve daha sonra konuşmaya başladıklarını belirten araştırmacılar, bazı hayvan türlerinin de insanlar gibi iletişim kurarken birbirlerini beklediklerini kaydetti.

Araştırma ekibinden York Üniversitesinden Dr. Robin Kendrick, çalışmanın amacının iletişim konusunda türler arasında geniş kapsamlı ve sistematik karşılaştırmalar yapmak olduğunu ifade etti.

Kendrick, sırayla karşılıklı yapılan davranışın nasıl geliştiğiyle ilgili bilgilere ulaşmada önemli olan araştırmanın, insan dilinin kökeniyle ilgili sorulara cevap getirebileceğini söyledi.

Araştırmanının sonucu "Proceedings of The Royal Society B: Biological Sciences" dergisinde yayımlandı.

