Bazı kelimeler konuşma hızını düşürüyor

Bazı kelimelerin, "hım" ya da "ee" gibi duraksama ya da tereddüt belirten seslere neden olduğu ve konuşma hızını düşürdüğü belirlendi.

Science Daily'nin haberine göre, uluslararası bir ekiple çalışan İsviçre'nin Zürih Üniversitesinden (UZH) araştırmacılar, farklı dillerden örnekleri değerlendirerek "hım" ya da "ee" gibi konuşmayı yavaşlatan seslerin, genellikle isimlerden önce kullanıldığını, fiillerden önce kullanımına çok daha az rastlandığını belirtti.

Bazı sözcüklerin konuşurken bilinçsizce diğerlerine göre daha yavaş telaffuz edildiğine dikkati çeken araştırmacılar, bazen kısa duraksamalar yapıldığını ya da "hım" gibi sesler çıkarıldığını ifade etti.

Bu yavaşlama etkilerinin beynin konuşulan dili nasıl işlediğine dair önemli veriler sağladığını vurgulayan araştırmacılar, belirli bir kelimenin ifadesini planlarken karşılaşılan zorluklara işaret etti.

Hollanda'nın Amsterdam Üniversitesinden Frank Seifart ve UZH'den Prof. Dr. Balthasar Bickel'in liderliğindeki araştırma ekibi, dünyanın dört bir yanından dil bilimi ve kültür açısından farklı insanların spontane konuşmalarına dair binlerce kaydı analiz etti.