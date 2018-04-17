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Bazı kişilerin Umre yerine Balıklıgöl'e götürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:30 | Son Güncelleme

HÜRSAD Başkanı Uzuner: - "Kamuoyunu meşgul eden bu gibi 'Umreciler dolandırıldı' haberleri öncelikle işlerini resmi olarak hakkıyla ve onuruyla yapan biz acenteleri yaralamakta, üzmektedir. Tüm Hac Umre sektörünü töhmet altında bırakılmakta, acentelerimizin onuru zedelemektedir."

İSTANBUL (AA) - Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği (HÜRSAD) Başkanı Mehmet Uzuner, kamuoyunu meşgul eden 'Umreciler dolandırıldı' haberlerinin işlerini resmi olarak hakkıyla ve onuruyla yapan acenteleri yaraladığını ve üzdüğünü bildirdi.

Uzuner, yaptığı açıklamada, Türkiye’de Hac ve Umre turlarının Diyanet işleri Başkanlığı ile başkanlık tarafından yetkilendirilen, denetimi ve gözetimi altındaki seyahat acenteleri tarafından düzenlendiğini belirtti.

Yetki almış seyahat acentelerinin isimlerinin Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Diyanet'in internet sitelerinde kamuoyuna ilan edildiğini, bu acentelerden Hac ve Umre'ye götürecekleri her bir yolcudan birebir teminat alındığını, böylece hacı ve Umrecilerin tüm riskleri garanti altına alındığını kaydetti.

Uzuner, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu meşgul eden bu gibi 'umreciler dolandırıldı' haberleri öncelikle işlerini resmi olarak hakkıyla ve onuruyla yapan biz acenteleri yaralamakta, üzmektedir. Tüm Hac Umre sektörünü töhmet altında bırakılmakta, acentelerimizin onuru zedelemektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı ile TÜRSAB acilen bu işe el atmalı gerekli hukuki ve resmi prosedürleri yerine getirmelidir. Sektörümüzdeki bu art niyetli vurguncu kimselerin barınmaması için gerekli zemini oluşturmalıdır. Yetkisiz beceriksiz ve mesleki yeterliliği olmayan bu gibi şahıs ve kişilerin meslekten men edilmesi hacı ve Umrecilerin haklarının korunması için en sert tedbirler derhal alınmalıdır."

Hacca ve Umre'ye gidecek olan vatandaşların yetkilendirme yapılmamış mesleki yeterliliği olmayan acentaları araştırmaları gerektiğine dikkati çeken Uzuner, bir acentenin kurul kararlarıyla 3 yıl Hac ve Umre organizasyonu yapmama cezası aldığını anımsattı.

Mehmet Uzuner, bu sistemin işleyişinde bazı vahim hataların yapıldığını ifade ederek, "Vatandaşlarımızın mağduriyetleri karşısında yıllardır yazılı, sözlü ikazlarımız, basın açıklamalarımız sürmesine rağmen yaşanan mağduriyetlerde tüm acentelerimizin sorumlu duruma düşmesine ve başlarının eğilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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acente HÜRSAD Mehmet Uzuner umre

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