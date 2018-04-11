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BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 21:14 | Son Güncelleme

İngiliz televizyonu BBC, İngiltere Başbakanı Theresa May May'in, Suriye'de askeri müdahaleye onaya hazır olduğunu duyurdu

BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır

İngiliz televizyonu BBC, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, Suriye'de askeri müdahaleye onaya hazır olduğunu duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Suriye Theresa May

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Esadin düşmanları ABD AB PAPA bilumum haçlılar israil birde BOP görevini yapmakla ovunup yahudi madalyası taşıyan TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alan ihaneti rüşveti hırsızlığı belgeli TÜRKLÜK düşmanı hiç şaşırmadım
tamamda Suriye Suriyelilerindir, diğer devletlerin orada işi ne ? terör ise gidin esata sen beceremiyorsun ülken terörist yuvasına dönmüş buraları biz temizleyeceğiz diyerek müsaade isteyin, dünya sizin babanızın çiftliği mi kafanıza göre her yere giriyorsunuz ? işin diğer tarafı ben burada bi itilaf devletleri federasyonu görüyorum günün sonunda bizi rusyanın yanına itip servi dayayacaklar burnumuza uyanık olmak lazım
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